Strategie die werkt als Zwitsers horloge: hoe Basel zich tussen Europese topclubs nestelt Stijn Joris

13 februari 2018

16u27 0 Champions League Financieel is de kloof tussen Basel en Manchester City gigantisch. Vanavond staan beide teams tegenover mekaar in de 1/8ste finale van de Champions League. Voor City de logica zelve, voor Basel een huzarenstukje. Met een voorbeeldstrategie overleefden de Zwitsers al voor de derde keer in zeven seizoenen de poulefase van het kampioenenbal.

Je kan FC Basel zonder meer de vreemde eend in de bijt noemen in de 1/8ste finales van de Champions League. De Zwitserse kampioen zou je niet meteen in een rijtje met Real Madrid, Barcelona, Manchester City of Juventus plaatsen, maar ze schaarden zich toch maar mooi bij de laatste 16. En daar is geen toeval of geluk mee gemoeid. Je wordt niet zomaar acht keer op rij Zwitsers kampioen. Daarnaast is het al de derde keer in zeven seizoenen dat Basel de 1/8ste finale van het kampioenenbal haalt. Anderlecht en Club Brugge kunnen er een puntje aan zuigen.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Basel

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement