Stevige domper voor Liverpool: ontroostbare Mo Salah valt geblesseerd uit in finale MH

26 mei 2018

21u24 0 Champions League Een finale in mineur voor Mo Salah. Het Egyptisch goudklompje van Liverpool verliet na een halfuur met tranen in de ogen vroegtijdig het strijdtoneel in Kiev.

44 goals in alle competities samen dit seizoen - evenveel als Cristiano Ronaldo. Het spreekt dan ook voor zich dat het een flinke streep door de rekening is van Jürgen Klopp en zijn Liverpool. In een vrij onschuldig duel trok Sergio Ramos de winger mee in zijn val. Salah tastte meteen naar de schouder. Hij probeerde de match nog voort te zetten, maar tevergeefs. Op het halfuur kwam Adam Lallana hem uit zijn lijden verlossen. De tranen rolden van de wangen.

't Was overigens een tranendal voor rust in Kiev. Ook Dani Carvajal was hetzelfde lot beschoren. De rechtsback van Real Madrid ging prompt tegen de vlakte en barstte meteen in tranen uit. Exit Salah, exit Carvajal. Of het WK in gevaar komt voor beide pionnen, is nog koffiedik kijken.