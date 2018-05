Stevige domper voor Liverpool: ontroostbare Mo Salah valt geblesseerd uit in finale MH

26 mei 2018

21u24 0 Champions League Een finale in mineur voor Mo Salah. Het Egyptisch goudklompje van Liverpool verliet na een halfuur met tranen in de ogen vroegtijdig het strijdtoneel in Kiev.

44 goals in alle competities samen dit seizoen - evenveel als Cristiano Ronaldo. Het spreekt dan ook voor zich dat het een flinke streep door de rekening is van Jürgen Klopp en zijn Liverpool. Sergio Ramos trok de winger na een duel mee in zijn val. Salah tastte meteen naar de schouder. Hij probeerde de match nog voort te zetten, maar tevergeefs. Op het halfuur kwam Adam Lallana hem uit zijn lijden verlossen. Tranen met tuiten bij de 'Egyptian King'.

't Was overigens een tranendal voor rust in Kiev. Ook Dani Carvajal was hetzelfde lot beschoren. De rechtsback van Real Madrid ging prompt tegen de vlakte en barstte meteen in tranen uit. Exit Salah, exit Carvajal. Of het WK in gevaar komt voor beide pionnen, is nog koffiedik kijken.

Devil's Work done by Sergio Ramos

He is an utter disgrace to the Professionalism and Sporting Spirit#RMALIV#Salah#UCLfinal pic.twitter.com/6dCXvjIrG5 Imran Shahzad(@ imranshahzad11) link

Liverpool shots before Salah was injured: 9

Liverpool shots after Salah came off: 0 Duncan Alexander(@ oilysailor) link

This look was a curse that Salah must get injured. #UCLfinal pic.twitter.com/ZkjSeaXaOM Ambitious Traders📈(@ JohnnyAntiix) link

Sergio Ramos gaf als 15-jarige jeugdspeler van Sevilla zijn 8 jaar oudere broer een elleboog in een oefenduel. Tien minuten later gewisseld. Om maar aan te geven: Ramos gaat over lijken. Süleyman Öztürk(@ SuleyOzturk) link

Zodra Ramos er bij betrokken is geloof ik al niet meer in een onschuldige overtreding... #realiv #Salah Wim Lans(@ WLans29) link

De bondscoach van Egypte. #Salah pic.twitter.com/wnqRi7XHlj Robert Schroer(@ Robert_Schroer) link

How fans watching the match back at Anfield reacted to Mo Salah's injury. pic.twitter.com/LH7koX4ynL This Is Anfield(@ thisisanfield) link

Saddest thing I've seen in a long time @MoSalah @LFC pic.twitter.com/IQ2pjo8Zsg Jillian(@ jill_i_am_89) link