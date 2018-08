Standard-spelers zelfkritisch: "Richtlijnen coach werden niet gevolgd" Jonas Van De Veire

14 augustus 2018

De Rouches op niveau: ze waren tegen Ajax makkelijk op één hand te tellen. En dat beseften de spelers van Standard zelf maar al te goed. In de catacomben van de Johan Cruijff ArenA toonde onder meer Sébastien Pocognoli zich kritisch voor de geleverde prestatie. “Ajax speelde een prima match, maar wij een zéér matige. Het resultaat was terecht. In de hele match hebben we op geen enkel moment de mentaliteit getoond die we vorige week in het laatste halfuur brachten. We hebben Ajax toegelaten om hun sterke punten uit te buiten. De richtlijnen van de coach werden niet gerespecteerd."

Mehdi Carcela knikte enkele meters verderop bevestigend: "Zeker in de eerste helft was dat het geval. De verdediging en aanval stonden te ver uit elkaar. (zucht) Als je weet dat Ajax aan een klein beetje ruimte genoeg heeft om een aanval te creëeren, ben je dan slecht bezig." Ook achter de druk verschuilde Pocognoli zich niet. "Voor Ajax was het nog meer van moeten. Nee, we hebben deze match verloren door de manier waarop we uit de kleedkamer gekomen zijn."