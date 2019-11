Spuwen naar tegenstander, afwezig op titelfeest en twee penaltyfarces: incidenten met Diagne stapelden zich in 2019 op LPB

07 november 2019

12u09 2 Buitenlands voetbal Mbaye Diagne, een speler met een handleiding. Wie het parcours van de Senegalese spits de voorbije tien maanden alleen al overschouwt, merkt dat de incidenten op of naast het veld zich in sneltempo opvolgen. Bij Kasimpasa. Bij Galatasaray. En nu ook bij Club Brugge. Een bloemlezing.

Spuwen naar tegenstander

17 januari 2019, achtste finales Turkse beker. Mbaye Diagne, op dat moment in loondienst bij Kasimpasa, krijgt het na het laatste fluitsignaal tegen Alanyaspor aan de stok met Georgios Tzavellas. De Griekse international daagt Diagne uit met woord en gebaar, waarop die zich compleet laat gaan. De Senegalees spuwt richting Tzavellas, een incident dat de scheidsrechter ontgaat. Maar niét de tv-camera’s. Die hebben de fluim haarfijn geregistreerd. “Tzavellas heeft van bij het wedstrijdbegin de familie van Diagne beledigd”, vergoelijkt coach Mustafa Denizli de actie van zijn aanvaller. “Ik heb dat gemeld aan de ref, maar die had er geen oren naar.” De Turkse voetbalbond kent geen genade. Diagne houdt aan het spuwincident een schorsing van vier speeldagen over. Eind januari verhuist hij voor een transfersom van tien miljoen euro naar Galatasaray.

Penaltyfarce deel 1

6 april 2019, competitieduel Galatasaray - Malatyaspor. Diagne, die al twee keer heeft gescoord, wil in de slotminuten ook een strafschop voor zich nemen. Probleem: Younes Belhanda staat al klaar aan de stip. Diagne vindt er niet beter op dan de Marokkaan de bal te ontfutselen. Ryan Donk moet beide kemphanen uit elkaar halen. Sinds die dag heeft Diagne het definitief verkorven bij de aanhang van ‘Gala’, die hem al niet in het hart droeg. “Ga terug naar huis of naar Arabië”, staat te lezen op een spandoek in het stadion. “Ik lig nog vier jaar onder contract. Aangezien jullie zoveel over mij praten, zal ik blijven”, antwoordt Diagne in de media en op Instagram.

Afwezig op titelviering

Eind mei 2019. Galatasaray is kampioen en bekerwinnaar geworden in Turkije, Diagne met 30 goals topschutter. Daar hoort een feestje bij. Allen naar de Turk Telekom Arena, de thuisbasis van Galatasaray. Tot ieders verbazing ontbreekt van Diagne op de titelviering elk spoor. “Familiale problemen”, luidt het excuus van de Senegalees. Zijn persoonlijke besognes weerhouden Diagne er dezelfde dag niet van om met zijn gloednieuwe sportwagen te pronken op Instagram. Voor het bestuur van Galatasaray is de maat stilaan vol.

Penaltyfarce deel 2

6 november 2019, PSG - Club Brugge in de Champions League. Diagne is begin september overgekomen van Galatasaray, maar op Jan Breydel wordt hij niet meteen de populairste ket. Aan streken (weigeren te poseren met nieuw shirt, weigeren om bij te trainen enz...) geen gebrek, ondervinden ze al van dag één bij blauw-zwart. Het eigengereide optreden van de spits zorgt voor ergernis, die zijn hoogtepunt bereikt in het Parijse Parc des Princes. Een kwartier voor tijd forceert Diagne een penalty, dé kans voor Club om op gelijke hoogte te komen met PSG. Iedereen verwacht dat specialist Hans Vanaken de klus klaart, maar het is Diagne die de bal opeist. Vanaken wil geen heisa voor het oog van de tv-camera’s en gaat de confrontatie met Diagne niet aan. Een keuze met gevolgen. Diagne mikt de strafschop op lullige wijze in de handen van Navas, Club ziet zich een mogelijke stunt door de neus geboord.