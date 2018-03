Spurs-coach Pochettino: "Je krijgt niet altijd wat je verdient" Redactie

07 maart 2018

23u37

Bron: ANP 0 Champions League Trainer Mauricio Pochettino deed geen moeite om zijn enorme teleurstelling over de uitschakeling van zijn Tottenham Hotspur tegen Juventus in de achtste finales van de Champions League te verbergen. "We geven de wedstrijd in drie minuten helemaal uit handen", vertelde hij na de nederlaag (1-2).

Spurs leek op weg naar de kwartfinales na de 2-2 in Turijn en openingstreffer van Son Heung-Min in de return. Maar toen was daar plotseling Gonzalo Higuaín die in de 64e minuut gelijkmaakte en Paulo Dybala die voor de 1-2 zorgde. "We waren beter in Turijn en hier op Wembley", vond Pochettino. "Maar we zijn wel uitgeschakeld."

"Je krijgt niet altijd wat je verdient", merkte de trainer van de Spurs. "We vielen aan en kregen kansen. Maar zij scoren twee keer uit drie mogelijkheden. Zo gaat dat op het hoogste niveau en daar moeten wij van leren. Pas dan kunnen we echt met de grote clubs concurreren. Toch ben ik trots op mijn ploeg. We hebben erg goed gespeeld, al was het niet genoeg."