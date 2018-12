Spurs-Belgen overwinteren in de Champions League na laat gelijkspel tegen Vermaelen en Barcelona XC

11 december 2018

22u52 0 Barcelona BAR BAR 1 einde 1 TOT TOT Tottenham Hotspur Champions League Tottenham heeft in Camp Nou op de valreep een ticket voor de achtste finales van de Champions League gegrepen. De Spurs leken op weg naar de Europa League, tot Lucas in minuut 85 de gelijkmaker tegen de touwen knalde: 1-1. Barcelona was al zeker van groepswinst.

Barça was reeds op voorhand geplaatst en liet enkele sleutelfiguren rusten. Messi en Suárez stonden zo niet aan de aftrap, Vermaelen wél. Daarnaast twee landgenoten bij de Spurs: Alderweireld en Vertonghen. Een Duivels duel in Camp Nou.

Tottenham maakte meteen zijn intenties duidelijk en probeerde Barcelona bij de keel te grijpen. Op zoek naar de vroege 0-1. Maar die viel niet. Integendeel. Na zeven minuten stond de 1-0 op het bord. Walker-Peters verspeelde op knullige wijze het leer aan Dembélé, waarna die laatste uitpakte met een fenomenale versnelling. De Fransman kapte zich uiteindelijk knap vrij en schoof de openingstreffer tegen de touwen: 1-0 voor Barcelona.

De Spurs moesten even bekomen, maar kwamen wat later opnieuw beter in de wedstrijd. Dat resulteerde in wat kansen, waarvan één bijzonder grote voor Son. De Zuid-Koreaan kon alleen op Cillessen af, maar geraakte niet voorbij de Nederlandse goalie. De Spurs-Belgen baalden, al kwamen ze op slag van rust goed weg. Coutinho had een geweldige actie in huis en trof vervolgens de paal.

Tottenham nam na de koffie het heft in handen, maar kon z’n kansen niet verzilveren. De Londenaars leken zo op weg naar de Europa League, tot Lucas in de slotfase een voorzet van Kane tegen de netten duwde: 1-1. Een verdiende gelijkmaker. Net ervoor trof Coutinho aan de overkant (andermaal) het doelhout. ’t Was dus op de valreep. Maar Vertonghen en co overwinteren wel in de Champions League.