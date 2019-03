Spotten met tabloids, maar ook tonen dat hij een groot mens is: Lukaku, koning van het Prinsenpark ODBS/KTH

07 maart 2019

06u30 7 Champions League Van een juiste timing gesproken. Net in de week waarin hij een persoonlijk robbertje uitvecht met de Britse tabloids, laat Lukaku ook op grandioze wijze de voeten spreken. Na de 1-3-stuntzege in Parijs kon ‘Big Rom’ het niet nalaten dat nog even onder de neus te wrijven, door met de handen een schrijvende journalist na te bootsen. Lukaku liet ook zijn menselijke kant zien door Kimpembe, die de ultieme penalty veroorzaakte, innig te troosten.

Het leek wel even op die vrijdagse zomeravond 6 juli, toen hij met de Duivels Brazilië uit het WK had geknikkerd. Lukaku zakte door de knieën en aanriep de Goden. In Kazan was hij vorig jaar goed voor een assist op de 0-2, gisteren trof hij in het Parc des Princes twee keer raak. Voor de derde match op rij. De laatste ‘Mancunian’ die dat voor elkaar kreeg, was ene Cristiano Ronaldo in december 2006. En ditmaal niet tegen Crystal Palace of Southampton, maar wel als een van de leiders van een zwaar gehavend Man United tegen PSG. Ploeg die na de klasrijke 0-2 op Old Trafford beschouwd werd als een van de topfavorieten op de eindzege in deze Champions League.

Terwijl zijn ploegmaats de onwaarschijnlijke zege gingen vieren met de meegereisde fans, had Lukaku (25) eerst en vooral oog voor Prisnel Kimpembe (23). De Franse verdediger, twee weken terug nog goed voor de openingsgoal op Old Trafford, was gisteravond de pineut door een penalty te veroorzaken in minuut 92. De spits toonde zijn menselijke kant en stapte op een ontdane Kimpembe af om hem op te hijsen en te omhelzen. Een halve minuut lang, de jongen moed insprekend. Op de sociale media bleven de lofbetuigingen niet uit. “Wat een klasse”, “mateloos respect”,.... de online pluimpjes volgden elkaar in sneltempo op.

En dan moest Paul Pogba nog zijn opwachting maken in het Parc. Toen de Franse middenvelder, na rood in de heenmatch geschorst, Lukaku benaderde, begonnen de vrienden meteen te dollen. Waarbij Lukaku even in de huid kroop van een noterende journalist. Nadat hij de Britse tabloids eerder van racisme beschuldigde, was ook dit een duidelijke vingerwijzing naar meer bepaald ‘The Sun’. Zij hadden dinsdagochtend op basis van een bron geschreven dat Lukaku na de zege tegen Southampton zwaar was geclasht met Pogba, omdat die hem in het slot geen strafschop had gegund en zo een eventuele hattrick had ontzegd. ‘Big Rom’ spijkerde dat snel bij op sociale media: “Als haat niet meer werkt, dan beginnen ze leugens te vertellen.” Pogba sprong meer op de kar: “Hahahahaha, mensen zijn te grappig, bro.”

Pogba & Lukaku embracing and making a mockery of the press reporting them falling out 😂👏🏻 #mufc pic.twitter.com/9uZ7ShUX0u Sean(@ Football_Sean1) link

Lukaku and Pogba at full time. But apparently they don’t like each other! 🤣🔴 pic.twitter.com/0F1aLHaQ5v The Peoples Person(@ PeoplesPerson_) link

Ook na zijn doelpunten wreef Lukaku het er graag in. Eerst ging het duimpje in de mond, vervolgens het vingertje uitdagend op de lippen.

