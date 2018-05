Spelers van Bayern München werden na de uitschakeling om 5u 's morgens uit hun bed gehaald Redactie

02 mei 2018

11u18

Bron: Belga 1 Champions League De spelers van Bayern München zijn dinsdagnacht uit hun bed gehaald nadat het brandalarm in hun hotel in Madrid was afgegaan.

Een paar uur na hun uitschakeling tegen Real Madrid in de halve finales van de Champions League, werden de Bayern-spelers gewekt door een brandalarm in hun hotel. Volgens de clubafgevaardigden ging het alarm af om 5 uur 's morgens. Het werd dus niet meteen een memorabele avond voor de 'Rekordmeister' in Madrid.

Bayern speelde dinsdag 2-2 in Madrid, maar dat volstond niet om door te gaan naar de finale in Kiev op 26 mei. Vandaag volgt de terugwedstrijd in de andere halve finale tussen AS Roma en Liverpool. De heenwedstrijd in Liverpool eindigde op 5-2.