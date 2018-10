Spelen voor het imago: Club Brugge snakt meer dan ooit naar een Europese triomf Niels Poissonnier

24 oktober 2018

09u17 0 Champions League Met alleen complimentjes stil je je honger niet. De dubbele clash met AS Monaco zal het Champions League-avontuur van Club maken of kraken - ‘Simple comme bonjour.’

De avondrush belooft intensief te worden. Champions League-voetbal om 18.55 uur: da’s in volle spits van je werk meteen naar Jan Breydel vlammen. En snel nog ergens een hamburger verorberen.

Het verhaal is vooralsnog hoopgevend. “Ik heb al andere Europese avonden meegemaakt”, merkte CEO Vincent Mannaert, na de terugvlucht uit Madrid, nog fijntjes op. Gelijk had hij. Club Brugge presenteert zich tot dusver charmant en moedig in deze jaargang van de Champions League. Eervol ten onder tegen zowel Dortmund als in Atlético, met telkens weer respect voor de eigen filosofie. “Terwijl ons spel twee jaar terug niet om aan te zien was”, floepte Denswil er gisteren vlakaf uit. “Nu laten we zien waarvoor Club staat.” Borst vooruit.

