Speelt Origi finale Champions League? “Hoop op veel speelminuten” Daimy Van den Eede en Rob Van herck

28 mei 2019

16u30

Bron: VTM NIEUWS 0 Champions League Divock Origi leeft toe naar zijn eerste Champions League-finale, zaterdag tegen Tottenham. Origi’s concurrent in de spits bij Liverpool, Roberto Firmino, trainde vandaag alleen, maar zou wel gewoon fit geraken volgens trainer Jürgen Klopp. “Ik hoop op veel speelminuten”, zegt Origi desondanks aan VTM NIEUWS.

Dat Liverpool in de finale van de Champions League staat, heeft het voor een groot deel te danken aan Origi. Die speelde een zeer sterke halve finale en zorgde met twee doelpunten op Anfield voor een straffe stunt tegen FC Barcelona. Toch heeft onze landgenoot een sterke concurrent in de spits: Roberto Firmino. De Braziliaan trainde vandaag apart en er werd even gevreesd voor zijn paraatheid, maar niet door Reds-trainer Jürgen Klopp. De Duitser gaf op zijn persconferentie aan dat zijn spits morgen mogelijk alweer voluit zal trainen.

“Als speler is het heel moeilijk om iets te verwachten, maar je hoopt er natuurlijk op”, zegt Origi aan VTM NIEUWS. “Je hoopt op veel speelminuten.”