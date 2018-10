Spaanse politie pakt fans Club Brugge hardhandig aan na partij tegen Atlético: "Er lag een grote plas bloed" Birger Vandael

05 oktober 2018

21u28 0 Champions League Club Brugge ging deze week met 3-1 de boot in bij Atlético Madrid. Maar liefst 3.000 Club Brugge fans maakten de verplaatsing. Na een zonovergoten namiddag vol gezangen en ‘cervezas’ werd de sfeer na de wedstrijd grimmig toen de fans ongemeen hard werden aangepakt door de Spaanse politie.

Na de wedstrijd werd aan de fans gevraagd om nog twintig minuten te blijven zitten. Dit omwille van veiligheidsredenen, die gebruikelijk zijn bij Europese wedstrijden. De fans zongen hun spelers toe en wachtten tot ze mochten beschikken, toen er plots opschudding ontstond in het uitvak. Om onduidelijke redenen werden enkele Brugge-fans zwaar aangepakt door de politie. Zij spaarden het gebruik van matrakken niet. "Shame on you", weerklonk luid bij de meegereisde fans.

Club-fans kregen er van langs na de wedstrijd tegen Atlético. De ‘shame on you’ gezangen zijn het gevolg. Mannen met matrakken. 👎🏻@ClubBrugge #ATLCLU #ClubBrugge pic.twitter.com/QDSGGH2quG Laurens Van Boven(@ LaurensVanBoven) link

Vervolgens werden de supporters naar buiten geleid en toonde de politie zich opnieuw erg agressief. Op een video van een fan is te zien hoe enkele onschuldige supporters stevige slagen kregen van de politie. Onze journalist was ook ter plaatse en getuigt: “Er lag een grote plas bloed en veel fans waren zwaar onder de indruk van wat ze hadden gezien. De bussen moesten wachten om naar de luchthaven te vertrekken omdat enkelen bij de EHBO-post zaten. In het vliegtuig zag ik één van de fans – die op de video niets verkeerd doet – met een zwaar verband in zijn stoel zitten. Een andere fan vertelde me dat één van zijn vrienden nadat hij vroeg hoe lang het nog zou duren, een paar zware slagen had gekregen. Hij had een snee in zijn hoofd en zou ongetwijfeld een litteken overhouden aan die klap. Je zou zo maar op het werk of bij jouw kinderen aankomen... Je vraagt je bij zo’n feiten werkelijk af waarom voetbal altijd gepaard moet gaan met geweld. De Spaanse politie heeft wat dat betreft een slechte reputatie."