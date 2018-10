Spaanse pers ziet "rebels Club" net tekortschieten bij Atlético: "Maar goal Danjuma kan zomaar de Puskas Award winnen" GVS/DMM/MDB

04 oktober 2018

06u00 0 Champions League Ook de Spaanse pers keek met argusogen naar het treffen tussen Atlético Madrid en Club Brugge. Daarbij toch wat lof voor de Bruggelingen. Vooral de goal van Danjuma kon op bijval rekenen. Verder ook aandacht voor de prestatie van Antoine Griezmann. "Onbegrijpelijk dat hij in geen enkele awardshow is genoemd."

El Mundo Deportivo: "Rebels Club speelde een dappere wedstrijd"

"Diego Simeone had voor de wedstrijd verteld dat Club Brugge geen uitdager voor Atlético Madrid mocht zijn. Maar de tegenstander presenteerde zich in het Wanda Metropolitano helemaal niet als een naïeve ploeg. De Bruggelingen speelden dapper met een coach die weet hoe hij zijn wapens moet gebruiken. Dat waren met name de fysieke capaciteiten van Wesley en de infiltraties van Vanaken."

"Atlético begon met een andere opstelling dan gewoonlijk aan de wedstrijd en dat was een antwoord van Simeone op de 3-5-2 van de tegenstander. Na de voorsprong was het even schrikken. Danjuma toonde waarom het als rechtsvoetige op links soms handig is om naar binnen te snijden. Arias en Koke stonden passief te verdedigen en zagen zijn raket in de bovenhoek verdwijnen. Ook Oblak kon niets meer aan de gelijkmaker doen. Gelukkig was Griezmann er nog om Atlético naar een al bij al terechte zege te schieten."

AS: "Goal Danjuma kan zomaar de Puskas Award winnen"

De Spaanse sportkrant AS zag een Atlético met twee gezichten. Én kon de treffer van Danjuma best pruimen. “In de eerste helft was er geen greintje zenuwen bij Club Brugge te bespeuren. Vormer en Vanaken bewogen veel en speelden gewoon goed. Op deze manier kon dit Brugge wel eens het Qarabag, waar Atlético vorig seizoen tweemaal gelijk tegen speelde, worden van deze campagne. Er lukte niet veel, Atlético was niet in zijn normale doen, tot Griezmann de doemgeesten wegschoot met zijn linker."

"De fans konden opgelucht ademhalen, waarna Atlético twee stappen terugzette richting comfortzone. Een probleem, want Danjuma snoerde plots heel het Wanda Metropolitano-stadion de mond. Een goal die zomaar de Puskas Award kan winnen. Na de pauze toonde Atlético Madrid eindelijk de tekeningen die we van hen gewoon zijn. Qarabag is dan toch een eenmalige misser. Nog eens Griezmann en Koke hielden de zege thuis.”

Marca: "Knal van Danjuma deed Atlético even twijfelen"

Als het even misloopt voor Atlético is er nog altijd Antoine Griezmann. Ook Marca onderstreepte de rol van de Franse wereldkampioen in de 3-1-overwinning tegen Club Brugge. "Griezmann was opnieuw beslissend. Hij nam het team op sleeptouw en gidste Atlético zo naar de overwinning. Net op het moment dat de partij kantelde, wist hij de boel recht te trekken met een tweede doelpunt. Het is onbegrijpelijk dat de Fransman na zo'n succesvol jaar nergens is genoemd op de vele awards die de laatste weken zijn uitgedeeld."

"Verder een geweldig doelpunt van Arnaut Groeneveld. De knal van de Nederlander deed het zelfvertrouwen bij Atlético even wankelen. Oblak had geen verhaal op zijn uithaal. Club Brugge had al gedreigd en de knappe goal van Danjuma was de kers op de taart. Gelukkig voor Atlético bleef het doelpunt maar een voetnoot in de partij."

El Pais: "Tactiek van Atlético voelde vreemd aan, slechte tussenkomst Letica bij 1-0"

“Dankzij de finesse en slimheid van Griezmann heeft Atlético zich ontdaan van een ongemakkelijk Brugge”, schrijft El Pais. De Spaanse krant spitste zich vooral toe op de tactiek van Diego Simeone. “Simeone koos net als Leko voor hetzelfde systeem met drie centrale verdedigers en twee flankspelers. De coach van Atlético bracht met de Colombiaan Arias op rechts een alternatief en veroordeelde Saul tot de linkerflank. In het midden van de defensieve as: Giménez, Godin en Lucas. Bij momenten voelde Atlético vreemd aan door die aanpak van ‘El Cholo’. De afstand tussen de lijnen stelde Brugge in staat om aan hun 3.000 enthousiaste fans te tonen dat ze op de helft van de tegenstander konden spelen met Wesley en flankspelers Vlietinck en Danjuma.”

Aan de rust moest Giménez met een blessure naar de kant en dat liet Simeone volgens El Pais toe om zijn systeem aan te passen. “Hij gooide Filipe Luis erin en koos voor een 4-4-2 waarin het team zich comfortabeler en meer herkenbaar in voelde.” Het Spaanse dagblad had het ook over de slechte positionering van doelman Letica bij de 1-0. “Letica deed alles wat een keeper in dergelijke situaties niet zou moeten doen. Hij haalde zijn schouders op en wierp zich laat en slecht tegen de grond. De basishandelingen van die positie zeggen dat zo’n schoten gestopt moeten worden door zich diagonaal te werpen.”