Spaanse pers niet mals voor Real-Belgen: “Hazard uit vorm en Courtois houdt ze niet tegen”

19 september 2019

Bron: AS/Marca/El Mundo Deportivo/SPORT/El Desmarque 4 Champions League Een gehavend PSG stuurde gisteravond Real Madrid met een 3-0-pandoering huiswaarts. De Spaanse pers was na afloop hard voor de Real-Belgen Eden Hazard en Thibaut Courtois.

AS: “Hazard nog steeds uit vorm”

“Courtois ging vreselijk in de fout bij het openingsdoelpunt van Di María, omdat hij zijn eerste paal niet afdekte. Hij reageerde ook bij de tweede goal niet snel genoeg”, aldus AS. “Courtois maakte af en toe een degelijke redding toen PSG in de tweede helft de druk opvoerde, maar hij is niet bepalend.”

“Wanneer Hazard de bal had, liet hij z’n kwaliteiten zien”, vervolgde AS. “Maar hij was niet in staat om beslissend te zijn. Hij moest samen met James naar de kant. Hazard is nog steeds uit vorm, wat z’n spel niet ten goede komt.”

Marca: “Courtois houdt ze niet tegen”

“Voor Hazard was het een nacht om te bewijzen dat hij een Galactico is, maar hij speelde een onopvallende match. Hij verstopte zich niet, maar was niet de hoofdrolspeler. Hazard mist zijn beste niveau”, schrijft Marca. “Daarom nam Zidane hem bij een 2-0-stand van het veld.”

“Courtois maakt daarnaast geen flagrante fouten, maar stopt de ballen ook niet. Hij houdt ze niet tegen. Hij is niet verantwoordelijk voor de nederlaag en zijn verdedigers helpen hem niet, maar Courtois biedt geen zekerheid. De eerste kans was meteen prijs. Courtois kon meer doen bij de openingsgoal. Keylor Navas zag alles vanuit het andere doel gebeuren.”

El Desmarque: “Navas won keeperduel van Courtois”

“Navas won het keepersduel van Courtois met 3-0", valt in El Desmarque te lezen. “Real Madrid had wel geen enkel schot op doel. Courtois was niet in staat om de twee treffers van Di María te voorkomen, waardoor de twijfels achterin blijven toenemen.”

El Mundo Deportivo: “Hazard brengt niet wat van hem verwacht wordt”

“Real Madrid toonde geen karakter en verliet Parijs zonder goed voetbal. Én zonder punten. Een absoluut debacle”, schrijft El Mundo Deportivo. “Courtois kon meer doen bij de 1-0 van Di María. Hij had het geluk dat PSG nog een aantal kansen miste. Hazard verscheen dan weer weinig in het spel. Hij brengt momenteel niet wat van hem verwacht wordt.”

SPORT: “Courtois redt geen matchen voor Real”

Courtois kreeg in SPORT een beoordeling van 4 op 10. “Bij de eerste kans van PSG kon hij het schot van Di María niet stoppen, ’t glipte voorbij zijn handen. Bij de tweede goal liet hij zien dat hij geen wedstrijden redt voor Real Madrid, zoals de doelman aan de overkant, Keylor Navas, dat destijds wel deed. Hazard probeerde dan weer telkens hetzelfde. De Parijzenaars hadden het door, waarna Hazard naar de kant moest.”