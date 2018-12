Spaanse media vol lof over blauw-zwarte defensie: “Club heeft getoond dat ze niet het kneusje van de poule waren” MH/XC/MDB/ODBS

12 december 2018

07u02

Bron: Marca, AS, Sport, El Mundo Deportivo 0 Champions League Geen eerste plaats voor Atlético Madrid na slechts een draw in Jan Breydel en daar hadden ze in Spanje toch niet meteen rekening mee gehouden. Op Oblak na is er toch vooral kritiek op het voetbal van ‘Los Colchoneros’, terwijl Club Brugge hier en daar een meer dan terechte pluim krijgt.

Sport: “Defensie Club stond prima”

“Een gebrek aan ideeën veroordeelde Atlético tot een scoreloos gelijkspel”, schrijft het Catalaanse Sport. “De troepen van Simeone namen vanaf minuut één het heft in handen, maar het ontbrak aan diepgang. Atlético was door veel onnauwkeurigheden niet in staat de defensie van Club Brugge, die prima stond, te kietelen. Oblak redde zelfs nog de meubelen op een kopbal van invaller Luan Peres. Het team uit Madrid toonde nog maar eens dat het niet comfortabel is, wanneer ze het spel zélf moeten maken. De strategie van Brugge -de bal aan de tegenstander geven- was goed.”

AS: “Club Brugge kon winnen”

“Wie het eerste kwartier zag, dacht nooit dat de wedstrijd op 0-0 zou eindigen”, aldus het Madrileense AS. “Dat gebeurde wel. Atlético bleek niet in staat om Club Brugge te kloppen. De manschappen van Simeone waren na rust mentaal vermoeid. Ze vonden geen manier om de match opnieuw in handen te nemen. Brugge kon zelfs de partij winnen in Jan Breydel. Net zoals ze in 1978 en 1992 in eigen huis tegen Atlético deden. Maar Oblak redde de kopbal van Peres.”

El Mundo Deportivo: “Oblak beste keeper ter wereld”

Ook het Catalaanse El Mundo Deportivo kon niet om de redding van Oblak op de unieke kans voor Peres heen. “Oblak pakte daar uit met een miraculeuze redding en toonde eens te meer dat hij de beste keeper ter wereld is. Zonder twijfel. Atlético miste vooral de nodige diepgang en zo kwam het maar tot weinig kansen. Na de pauze werd met de wissel van Kalinic het systeem veranderd van 4-3-3 naar 4-2-2, maar dat bracht niet veel zoden aan de dijk. Integendeel, elk verrassingselement sloop uit de ploeg. Club van zijn kant toonde eens te meer dat het niet het kneusje van deze poule was. Ach, voor Atlético verandert het missen van de eerste plaats niet zo heel veel. Simeone weet dat zijn ploeg het élke tegenstander kan lastig maken. Ook in de achtste finales tegen de ploegen als eerste in de poule zijn geëindigd.”

Marca: “Ziekenhuis zonder dokter”

“Het ziekenhuis heeft geen dokter: een ‘absurd’ Atlético geeft de leiding cadeau”, kopte Marca, dat ook stilstond bij de stevige gekwetstenboeg van ‘Los Colchoneros’. “De vele geblesseerden beginnen door te wegen. Oblak was de enige die eigenlijk op de afspraak was en vanavond de beste Madrileen was. Marca zag nog een degelijke eerste helft, in tegenstelling tot het Atlético van na de pauze. “Wat daarna kwam was erger. Het was ‘absurd’ voetbal. Voor de ‘Rojiblancos’ telden we geen enkele kans in de tweede helft. Terwijl Brugge wel een kans die naam waardig had: de kopbal van Luan Peres dat een doelpunt had moeten zijn. De spelers van Atlético stierven zoals ze waren begonnen. Zonder doelpunten. Zonder leiderschap. Zonder grootsheid. Met blessures. Het ziekenhuis heeft geen dokter.”