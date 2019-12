Spaanse kranten kritisch voor ‘Real Millennial’ en Club Brugge: “Te weinig voor de Champions League” DMM

12 december 2019

09u30

Bron: AS/Marca/El Mundo Deportivo 0 Champions League Derde in een groep met Real Madrid, PSG en Galatasaray. De Champions League-campagne van Club zit erop. Verdienstelijk, maar meer mocht Club niet ambiëren. Althans, dat is wat de Spaanse pers ons doet geloven na de laatste groepswedstrijd.

Een droge 1-3 was het gisteravond in Jan Breydel. Club Brugge weerde zich tegen Real met de middelen die het had en hoopte net als in de heenwedstrijd op een tikkeltje geluk om het de Koninklijke moeilijk te maken. Dat Real met een veredeld B-elftal aan de aftrap kwam, zorgde voor mogelijkheden.

Bovendien speelde de ploeg van Zinédine niet zijn beste wedstrijd, maar ook dan was Real nog altijd een maatje te groot. Club was de gevaarlijkste ploeg in een makke eerste helft van de bezoekers. Na de pauze brak Rodrygo de ban. Vanaken stelde meteen gelijk met een knap schot om daarna Vinicius en Modric de eindstand te zien vastleggen.

De nederlaag was geen al te groot probleem voor Club, dankzij de 5-0-zege van PSG tegen Galatasaray waren de Bruggelingen immers zeker van de derde plaats in hun groep en een bijhorend ticket voor de Europa League. Real gaat - uiteraard - door naar de volgende ronde, al kon hun prestatie op niet al te veel bijval rekenen in de Spaanse pers.

Marca: “Baby-aanvallers deden het voor Real”

Vooraf was al duidelijk dat Zinédine Zidane met een B-ploeg zou aantreden op Jan Breydel. De Spaanse krant Marca titelde daags voor de wedstrijd dat de Koninklijke het met een reeks reservespelers zou doen tegen het "onbeduidende” Club Brugge. En dus stonden jonge spelers als Vinicius Junior en Rodrygo tussen de lijnen.

“De baby-aanvallers trokken de wedstrijd over de streep”, schreef Marca er vandaag over. “Net zoals in de heenmatch in Bernabeu begon Club als de betere ploeg. Tau zorgde bijna voor een vroege voorsprong. Het doelpunt van Vanaken was het beste wat Club Brugge te bieden had. Het kostte niet veel moeite voor het reserveteam van Real om het duel daarna weer te doen kantelen. Verder was het een wedstrijd die amper de geschiedenisboeken in zou gaan.”

El Mundo Deportivo: “Het ontbrak Club aan geloof en kunnen”

“Brugge herhaalde wat het deed in Madrid”, schreef El Mundo Deportivo. “Het gaf de bal aan Real en rekende op fouten in de trage en soms luie verdediging van Real. Daardoor kwam het eerste gevaar in de wedstrijd van de Belgen. Real was veel te traag en onnauwkeurig en kon op een schot van Isco na amper dreigen. Brugge probeerde het wel, maar was nog slordiger dan Madrid.”

De Spaanse krant had het over een saaie wedstrijd, die gelukkig werd opgeschrikt door twee goals in twee minuten in de tweede helft. “Het was door een subtiele tik van Vinicius dat Real weer op voorsprong kwam. De ploeg van Zidane hield de bal in de ploeg en het liet zich niet meer verrassen door Club. Zo kon de Fransman blijven wisselen en spelers als Brahim wat speeltijd geven. Het ontbrak Club aan geloof en kunnen om nog iets aan de stand te doen.”

AS: “Te weinig voor de Champions League”

Ook AS was kritisch voor de wedstrijd, al lag dat volgens de krant ook aan Real Millennial, een ploeg vol millennials en tieners. “Er was weinig behoefte bij de twee ploegen om de match te willen winnen. De intensiteit schoot soms tekort en het spel was in de eerste helft soms zelfs voor Club Brugge. Al konden zij hun tegenstander ook geen pijn doen. Real maakte er een kleurloze en smakeloze wedstrijd van”, aldus de Spaanse krant.

Afsluiten werd gedaan met een kritische noot voor de ploeg van Philippe Clement. “Club Brugge is de beste ploeg van de kleintjes in België. Daar zijn zij de jager, daarbuiten zijn zij de prooi. Ze renden, verdedigden, en brachten Dennis en Tau zelfs in de buurt van Areola. Te weinig voor de Champions League. Ze verlaten het kampioenenbal zonder ook maar één keer te kunnen winnen.”