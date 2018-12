Smerige tackle Van Dijk op Mertens zorgt voor animo. Sonck: “Dries was te laat op de bal” - Van der Elst: “Allez Wesley, dit is toch áltijd rood” ODBS

12 december 2018

06u00

Bron: Proximus Sports 18 Champions League De erg drieste tackle van Virgil Van Dijk op Dries Mertens beroerde gisteravond. Niet in het minst in de Champions League-studio van Proximus Sports, waar er zich tussen analisten Wesley Sonck en Franky Van der Elst, gesteund door moderator Niko Lainé, een geanimeerde discussie ontspon nadat de Nederlander slechts geel kreeg. Sonck verdedigde Van Dijk. “Als dat niet meer kan, moet je gaan zaalvoetballen.”

Nog geen kwartier was er gespeeld in Liverpool - Napoli of Dries Mertens hobbelde richting zijlijn. Een geluk dat hij dat nog op eigen houtje kon: de tackle waarmee Virgil Van Dijk hem tegen de grond werkte, was een smerige. De Nederlandse centrale verdediger had de bal, maar ging dan met de linkervoet vol door op het scheenbeen van Mertens. Nog een geluk dat Mertens meteen kon opspringen en niet veel later zelfs zijn match verderzetten. Na 67 minuten werd hij vervangen door Milik.

Bruttissimo fallo su #Mertens #LiverpoolNapoli pic.twitter.com/YND2tMklgn I cross di Candreva(@ CrossDiCandreva) link

In de studio van Proximus Sports was de bewuste fase stof tot discussie tijdens de pauze. Waarbij Sonck het opvallend opnam voor de Nederlander. “Van Dijk heeft eerst de bal en daarna kan hij zijn voet op die fractie van een seconde toch niet wegtrekken? Dit is een ongeluk”, vond de gewezen spits Sonck, die oordeelde dat Mertens simpelweg te laat bij de bal was. “Dries heeft de bal niet. Als hij ‘m eerst had weggetikt, dán was Van Dijk in de fout gegaan.”

Waarop Van der Elst: “Allez Wesley, de enkel van Mertens had gebroken kunnen zijn. Ik zeg niet dat het een aanslag of bewuste overtreding van Van Dijk was, maar zo ga je toch niet naar een bal? En het is niet omdat hij eerst de bal raakt, dat het geen fout meer kan zijn hé. Dit is altijd rood, zeker als straks de videoref zijn introductie in de Champions League maakt.” Vanaf de achtste finales is het van dat. “Die houdt rekening met de intentie in zijn beoordeling.” Lainé: “De fysieke integriteit van Mertens was bij deze tackle in gevaar.” Waarop Sonck: “Dan moet je maar zaalvoetbal gaan spelen. Kijk, dan vond ik die fout van Vermaelen wél rood. En hij is nochtans een vriend van mij. Maar hij gaat los over de bal tegen het been van Eriksen. Van Dijk had de bal.”

Op de sociale media werd er na de zware fout op Mertens meteen gerefereerd aan de anekdote die de Napoli-aanvaller oprakelde in een interview ter voorbereiding op de kraker in de Times. “Wat ik vooral onthouden heb na mijn bezoek in 2010 is het ‘This is Anfield’-bord in de spelerstunnel. Iedereen had het over dat bord, dus ik dacht dat het heel groot zou zijn. Maar toen ik door de tunnel stapte, moest ik vragen waar ik het kon vinden. Toen bleek dat ik het gewoon niet gezien had, dat ik er straal voorbij was gelopen. In de tweede helft ben ik dan toch even gestopt om te kijken en ik moet bekennen dat ik niet onder de indruk was. ‘Is dit het maar?’, dacht ik.”

