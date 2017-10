Slechts in één van de acht CL-groepen staat de wereld op zijn kop Rudy Nuyens

Champions League De dominantie van de grootste vijf (Engeland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië) voetballanden in de Champions League is enorm. Na twee speeldagen lijkt kwalificatie voor de ploegen uit de kleinere landen al veraf. Slechts in één van de acht groepen staat de wereld op zijn kop.

GROEP A

Met Manchester United heeft de G5 in deze groep slechts één vertegenwoordiger, maar het verschil tussen 'The Red Devils' en de andere teams is na twee speeldagen groot. United telt 6 op 6, na overwinningen thuis tegen het Zwitserse Basel (3-0) en uit bij het Russische CSKA Moskou (1-4). Met twee wedstrijden tegen het nog puntenloze Benfica kunnen Lukaku en co de kwalificatie al veilig stellen. Sowieso gaat in deze groep één van de drie clubs uit een niet G-5 land door.





GROEP B

PSG heerst na twee wedstrijden met 6 op 6 en een doelsaldo van 8-0. Dat Bayern München drie punten minder telt, is enkel toe te schrijven aan een onderling duel met PSG. De echte waardeverhoudingen werden in deze groep al uitgetekend op speeldag 1: Celtic-PSG 0-5, Bayern-Anderlecht 3-0. In Bayern-Celtic en Anderlecht-PSG kunnen de twee teams uit de G5 die waardeverhoudingen woensdagavond onderstrepen. Er moet een wonder gebeuren om PSG en Bayern uit de laatste 16 te houden.

GROEP C

In een groep met Chelsea, AS Roma en Atletico Madrid moet één team uit een G5-land sneuvelen. Chelsea telt 6 op 6 en heeft de beste papieren. De uitzichtloosheid van de situatie van het Azerbeidzjaanse FK Qarabag spreekt in deze groep boekdelen. Qarabag telt na twee speeldagen al een doelsaldo van 1-8, om punten te veroveren lijkt voor de Azeri's een mirakel nodig.

GROEP D

Barcelona steekt er na twee speeldagen bovenuit met het maximum. Sporting Lissabon kan voorlopig gelijke tred houden met Juventus omdat het Olympiakos versloeg en Juve verloor van Barça. Met dubbele confrontaties tussen Barcelona en Olympiakos enerzijds en Juventus en Sporting anderzijds, kunnen de twee teams uit de G5-landen de volgende twee speeldagen de kloof slaan.

GROEP E

Sevilla (4 punten) voert de groep aan, voor Liverpool en Spartak Moskou (elk 2 punten). Het Sloveense Maribor behaalde thuis een punt tegen Spartak, maar lijkt met twee duels tegen Liverpool voor de boeg totaal kansloos. Sevilla moet de volgende twee speeldagen aan de bak tegen Spartak Moskou, dat zo een beetje uitzicht behoudt om de suprematie van de G5 te doorbreken.

GROEP F

Manchester City steekt er na twee speeldagen met kop en schouders bovenuit: 6 punten, doelsaldo 6-0. Feyenoord maakt op een gans andere manier kennis met de realiteit van de Champions League: 0 op 6, doelsaldo 1-7. Napoli verloor punten bij het Oekraïnse Shakhtar Donetsk, maar heeft alle kaarten nog in handen om de waardeverhoudingen te laten respecteren en samen met Man City door te stoten naar de laatste 16.

GROEP G

De enige groep waarin de suprematie van de G5 doorbroken wordt. Besiktas en Porto wisten op speeldag 2 de wereld op zijn kop te zetten door respectievelijk te winnen van RB Leipzig (2-0) en Monaco (0-3). Monaco en Leipzig bengelen zo onderaan met één punt, maar vanavond kunnen zij met thuiswedstrijden tegen respectievelijk Besiktas en Porto al voor een stuk orde op zaken stellen.

GROEP H

Deze groep telt net als groep C drie teams uit de G5-landen. Real Madrid en Tottenham - allebei 6 op 6, allebei doelsaldo 6-1 - overheersen in de groep, Dortmund telt voorlopig nul punten, maar krijgt in een dubbel treffen met het totaal kansloze APOEL Nicosia (0 punten, doelsaldo 0-6) de kans om aansluiting te zoeken bij zijn Spaanse en Engelse rivalen.

