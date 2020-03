Slecht nieuws voor Liverpool: Atlético enkel door teams met Ronaldo uitgeschakeld in eindfase van Champions League LRE

11 maart 2020

09u00 0 Champions League Liverpool gaat een moeilijke avond tegemoet in de Champions League tegen Atlético Madrid. De Reds moeten niet enkel een 1-0-achterstand ophalen, er is ook een opvallende statistiek die in hun nadeel speelt. De ploeg van Diego Simeone wordt in de knock-outfase enkel uitgeschakeld door teams waar ene Cristiano Ronaldo in de basis staat.

Achtste finale in 2019, kwartfinale in 2015, halve finale in 2017, en finale in 2014 en 2016. Atlético heeft al mooie jaren gekend in de Champions League. Ze hebben alleen één probleem: Cristiano Ronaldo. De Spaanse ploeg kan in de knock-outfase niet doorstoten als de Portugees mee op het veld staat bij de tegenstander. Die opvallende statistiek is begonnen onder Diego Simeone, die in 2011 coach werd.

Zijn eerste twee jaar als trainer speelde zijn team nog in de Europa League, die ze wisten te winnen in 2012. Sinds 2014 komt de Spaanse ploeg uit in de Champions League. In datzelfde jaar bereikten ze meteen de finale. 4-1 na verlengingen was de eindstand. De winnaar? Real Madrid. Ronaldo pakte met een penalty in de laatste minuut van de verlengingen nog een doelpuntje mee. Thibaut Courtois en Toby Alderweireld zijn het ongetwijfeld nog niet vergeten.

Een jaar later kwam Atlético uit tegen zijn stadsrivaal in de kwartfinales. 1-0 voor de ‘Koninklijke’ was de uitslag na twee wedstrijden. Simeone was vastberaden om het jaar nadien beter te presteren. Dat lukte ook. Atlético stond in 2016 weer in de finale. De tegenstander? Opnieuw Real Madrid. De Madrileense derby is bijna niet meer weg te denken uit de Champions League.

De wedstrijd werd één van de spannendste finales van de afgelopen jaren. 1-1. Uiteindelijk waren het de mannen van Zinedine Zidane die na strafschoppen aan het langste eind trokken. Ronaldo zette de beslissende penalty om en mocht voor het derde jaar op rij de ‘Beker met de Grote Oren’ in de lucht steken.

Na opnieuw een verloren finale, stuitte Atlético in 2017 weer op hun stadsrivaal op het hoogste Europese toneel. Dit keer in de halve finale. Ronaldo maakte een terugwedstrijd zo goed als overbodig met een hattrick. De ploeg van Simeone stribbelde in de return nog wat tegen, maar kwam niet verder dan een 2-1. De Portugees is zowat één van de grootste nachtmerries van Atlético geworden.

2017-2018, een minder seizoen voor Griezmann en co in de Champions League. Ze geraakten niet verder dan de knock-outfases. In 2019 herpakten ze zich. Toen bereikten ze de achtste finales, waarin ze opnieuw botsten op Ronaldo, die zijn eerste seizoen speelde voor Juventus. 2-0 na de heenwedstrijd, de Spaanse club stond er goed voor en dacht eindelijk af te rekenen met hun kwelduivel. Dat was zonder Ronaldo gerekend. De Portugees kegelde de ploeg in zijn eentje uit het toernooi, weer met een hattrick.

Ronaldo is de afgelopen jaren een echte nachtmerrie geworden voor Atlético. De Spaanse club zal dan ook tevreden zijn dat ze de Portugees (nog even?) kan ontlopen. Al kondigt de verplaatsing naar Liverpool dit jaar zich ook aan als aartsmoeilijk. Met 1-0 uit de heenwedstrijd begint de club uit Madrid met een lichte voorsprong in de terugmatch vanavond. Maar: Liverpool heeft natuurlijk geen Ronaldo op het veld rondlopen...