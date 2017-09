Simon Mignolet weer op de bank tegen Spartak Moskou PL

18u24

Bron: Belga 0 Photo News Champions League Simon Mignolet zal dinsdagavond tegen Spartak Moskou niet het doel van Liverpool verdedigen. Dat liet Jürgen Klopp, coach van de 'Reds', weten op een persconferentie. Klopp verkiest zijn landgenoot Loris Karius in doel.

De beslissing van Klopp deed opnieuw aardig wat stof opwaaien. "Maar jullie (de journalisten, red.) moeten dit niet bekijken als ik die zeg: 'Simon heeft slecht gekeept zaterdag'", verdedigt Klopp zich. "Iedereen kan al eens een fout maken, maar dinsdag speelt Loris Karius. Simon Mignolet blijft wel onze nummer één. Normaal gezien speelt hij zondag tegen Newcastle opnieuw. Dat is de situatie momenteel."



Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Klopp Mignolet passeert. Eerder koos de Duitser al voor zijn landgenoot voor de competitiewedstrijd op Arsenal en de wedstrijd op de eerste speeldag van de Champions League, thuis tegen Sevilla. Toch wil Klopp niet bevestigen dat Karius de vaste doelman van de 'Reds' in de Champions League wordt. "Ik denk niet dat ik zo'n beslissing moet nemen", aldus Klopp. "Het gaat enkel en alleen om de prestaties op het veld."



Zaterdag tegen Leicester was Mignolet afwisselend nog schlemiel en uitblinker. Onze landgenoot ging in de fout bij de eerste goal van Leicester - al werd hij daarbij ook wel fel gehinderd door doelpuntenmaker Okazaki - en veroorzaakte in het slot nog een penalty. Die strafschop pakte hij, waardoor Liverpool alsnog met een 2-3 zege huiswaarts mocht trekken.