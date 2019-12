Simon Mignolet: “Moeten ervan uitgaan dat we de drie punten pakken” Redactie

10 december 2019

17u00 0

Ondanks een rist afwezigen bij Real verwacht Simon Mignolet morgenavond tegenover een sterk elftal te staan. “Ik denk dat het sowieso toppers zullen zijn”, zegt de Club-doelman. “Ik weet dat uit mijn tijd bij Liverpool. Als je voor zo’n grote club speelt en deel uitmaakt van die kern, dan ben je een topper. Het zal een sterke ploeg zijn.”

Of Club morgenavond met één oog naar het duel tussen PSG en Galatasaray kijkt? “Voor ons is het een kwestie daar zo weinig mogelijk mee bezig te zijn. Als wij onze job doen en we pakken de drie punten, is het niet zo belangrijk wat er in Parijs gebeurt. Natuurlijk kan het achteraf zijn dat die wedstrijd bepalend is voor onze toekomst in Europa na de winterbreak, maar wij moeten ervan uitgaan dat we de drie punten pakken.”