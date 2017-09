Shirtsponsor Celtic Glasgow geblokkeerd in België PL

Bron: Belga 0 Photo News Champions League De gokwebsite die op de shirts van Celtic Glasgow staat, is ontoegankelijk gemaakt voor Belgische gokkers. Dat laat de Kansspelcommissie weten. De Schotse topclub speelt woensdag in het Constant Vanden Stock stadion tegen Anderlecht in de Champions League. Shirtsponsor Dafabet nam zelf contact op met de Kansspelcommissie om zich in orde te stellen.

In België heeft Dafabet geen vergunning voor online kansspelen. Het is voor het Aziatische bedrijf dus verboden hier kansspelen uit te baten en ook om er reclame voor te maken. Het bedrijf moet zelf beseft hebben dat de aanwezigheid op de shirts van Celtic misschien een probleem kan vormen, want het nam zelf contact op met de Belgische Kansspelcommissie.



De Kansspelcommissie apprecieert "de verantwoordelijkheid die Dafabet opneemt om de Belgische Kansspelwet te respecteren", klinkt het in een persbericht. Verschillende websites van Dafabet werden daarop ontoegankelijk gemaakt voor de Belgische spelers. "Dafabet was bereid tot volledige samenwerking en heeft hierbij alle instructies die door de Kansspelcommissie opgelegd werden, goed opgevolgd", aldus nog de regulator.