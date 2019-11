Shakhtar stunt en graait punt mee op het veld van Man City ABD

26 november 2019

22u53 0 Manchester City MCI MCI 1 einde 1 SHA SHA Shakhtar Donetsk Champions League Zowaar geen overwinning voor Manchester City tegen Shakhtar Donetsk. De Bruyne en co. kwamen niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Gündogan en Solomon waren de doelpuntenmakers van dienst.

Met hoeveel zouden de Citizens winnen van Shakhtar Donetsk? Dat was de hamvraag in het Etihad Stadium vanavond. Maar in de eerste helft zagen we geen enkel doelpunt. De Bruyne probeerde het, Otamendi kwam er dicht bij. Maar 0-0 was de ruststand.

Meer spektakel na de rust. City kwam al snel op voorsprong via Gündogan. De Duitser verzilverde zo goed voorbereidend werk van De Bruyne en Jesus. En toch bleek de thuisploeg niet op weg naar een zege. Shakhtar kwam er één keer uit en het was meteen prijs. Solomon maakte een perfect uitgespeelde counter knap af: 1-1. De Bruyne mocht twintig minuten voor tijd gaan rusten. Er werd niet meer gescoord. Ondanks dit gelijkspel blijft Manchester City wel leider met 11 punten. Shakhtar doet een goede zaak en springt naar de tweede plaats met 6 eenheden.

Nog in groep C won Atalanta, met invaller Castagne, van Dinamo Zagreb met 2-0. Muriel en Gomez waren de doelpuntenmakers voor de Italiaanse ploeg. Zagreb is derde, Atalanta blijft laatste en volgt op één punt van Dinamo.