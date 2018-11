Serieuze stunt in Belgrado: Liverpool met 2-0 onderuit op veld van Rode Ster XC

06 november 2018

20u49 1 Rode Ster Belgrado ROD ROD 2 einde 0 LIV LIV Liverpool Champions League Rode Ster heeft in eigen huis voor een stunt gezorgd tegen Liverpool. Het werd 2-0 in Belgrado. Milan Pavkov tekende in de eerste helft voor beide treffers. Voor de Serviërs was het de eerste zege in de groepsfase.

Liverpool kon vanavond een gouden zaak doen in Groep C. Mits een nieuwe zege waren ‘The Reds’ zo goed als zeker van de volgende ronde in de Champions League. Maar die driepunter kwam er niet. Integendeel. Rode Ster klom halverwege de eerste helft op voorsprong dankzij een rake kopbal van Milan Pavkov. Niet veel later scoorde die laatste opnieuw. Een knap afstandsschot.

De bezoekers probeerden na rust het tij te keren, maar Mo Salah en co konden geen doelpunten meer forceren. Ook Divock Origi niet. Onze landgenoot viel ruim tien minuten voor affluiten in. Eindstand: 2-0. Serieuze verrassing in Belgrado.