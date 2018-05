Sergio Ramos pakt microfoon en zingt met Real-fans: "Wij zijn de koningen van Europa" Hans Op de Beeck

02 mei 2018

09u41 0 Champions League Ronduit straffe prestatie van Real Madrid: een derde opeenvolgende finale in de Champions League, een vierde in vijf jaar ook. Dat werd achteraf luidruchtig gevierd in het Bernabeu, in een regie van kapitein Sergio Ramos, uithangbord en defensieve sterkhouder van 'Los Blancos': "Wij zijn de koningen van Europa."

Even na het laatste fluitsignaal, toen een uitzinnige Real-spelersgroep de harde kern achter een van de doelen ging groeten, trok Ramos naar de zogenaamde 'capo', de man die bepaalt wat er wanneer gezongen wordt. Daar zette de verdediger enkele strijdliederen van Real in. "Hoe kan ik niet van je houden", "jij bent 12 keer Europees kampioen" en natuurlijk "Wij zijn de koningen van Europa."

De spelers van Real Madrid showden inmiddels al shirts waarop stond: 'a por la 13', vrij vertaald: 'wij gaan voor nummer 13'. De Spaanse hoofdstedelijke club heeft al twaalf Europacups I in de trofeeënkast staan, waaronder zes keer de ECI in zijn huidige vorm, de Champions League.

Hemos hecho historia.

Ahora queremos ser leyenda.

We wrote history again.

Now we want to become legends.#APorLa13 #HalaMadrid pic.twitter.com/LbakCmBwTp Sergio Ramos(@ SergioRamos) link

Met zijn zevende optreden in de CL-finale mag Real zich recordhouder noemen. AC Milan en Juventus stonden zes keer in de finale van het toernooi dat sinds 1992 de Champions League heet. 'Los Merengues' wonnen de zes voorgaande finales allemaal: in 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 en 2017.

Drie op een rij?

Real kan zich dus ook voor het derde jaar op rij kronen tot de beste club in Europa. 'De Koninklijke' was van 1956 tot en met 1960 vijf keer op rij de beste. Ajax won de Europa Cup I drie keer op rij in 1971, 1971 en 1973, daarna was Bayern drie jaar op rij de beste (1974, 1975 en 1976). In de huidige vorm van het toernooi lukte het alleen Real Madrid om de titel te verlengen.

🤗 ¡La noche del pase a la FINAL nos dejó estas celebraciones del equipo y las muestras de respeto hacia un gran rival como es el @FCBayernES! 👏👏👏 #APorLa13 #HalaMadrid pic.twitter.com/1xNbG6jsO6 — Real Madrid C.F. ⚽️ (@realmadrid) 1 mei 2018