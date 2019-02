Sergio Ramos lijkt glanspartij te bekronen met pientere gele kaart, maar had beter even in zijn geheugen gegraven GVS

14 februari 2019

12u05

Bron: Marca, AS 0 Champions League Sergio Ramos speelde gisteren een grootse partij in de Arena. De Real-verdediger dichtte alle gaten en was meer dan eens de redder in nood voor zijn ploeterende teammaats. Hij leek die glanspartij te bekronen met een pientere gele kaart en bijhorende schorsing. Enig probleem: zijn eerlijkheid kan hem duur komen te staan, en dat had hij moeten weten.

Hij was overal. Sergio Ramos. Telkens uitstekend opgesteld, ijzersterk in de lucht en attent wanneer de Madrileense collega’s aan het knoeien gingen. Vriend en vijand kregen het gisteren bevestigd: de 32-jarige Spanjaard behoort na al die jaren en een rijkgevulde prijzenkast nog steeds tot één van de beste verdedigers ter wereld.

Daar hoort ook bij: op het juiste moment die befaamde derde gele kaart én bijhorende schorsing pakken. In minuut 88 werkte Ramos de ingevallen Dolberg opzettelijk tegen de grond, scheidsrechter Damir Skomina toverde logisch het gele karton uit de borstzak. Geschorst voor de return in Santiago Bernabéu om nadien kaartenvrij de slotfase van de Champions League in te kunnen gaan. Job done.

Mourinho

Of toch niet helemaal? Achteraf was Ramos immers zo eerlijk om de moedwilligheid van de overtreding toe te geven. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik deze kaart niet geforceerd heb”, vertelde hij aan Marca. Ik wil de tegenstander zeker niet onderschatten en de dubbele confrontatie is zeker nog niet beslist, maar dit zijn wel zaken waar ik mee bezig ben tijdens een match. Het was een moeilijke beslissing.”

Gevaarlijk, want op basis van zijn eerlijkheid kan de UEFA nu optreden. En dat had Ramos moeten weten. Negen jaar geleden ontstond immers dezelfde discussie - ook toen was Ajax de tegenstrever - alleen was de situatie toen nog iets absurder. Real was al zeker van de achtste finales op het kampioenenbal, dus trachtte het al in de vijfde wedstrijd van de groepsfase enkele schorsingen af te dwingen. Gewezen coach José Mourinho riep eerst Xabi Alonso naar de bank, fluisterde iets in zijn oor, waarna de middenvelder belachelijk lang tijd won en zijn tweede gele kaart pakte. Enkele tellen later stuurde de Portugese trainer reservedoelman Jurek Dudek richting keeper Iker Casillas met de boodschap om bij de eerstvolgende doeltrap Sergio Ramos de bal in het spel te laten brengen. Zo geschiedde. Ramos wachtte wel heel lang met het leer opnieuw in het spel te brengen en mocht ook gaan douchen. Opmerkelijk: Ramos bedankte de scheidsrechter. De Real-missie was geslaagd.

Pijn

Dat dachten ze alvast, want UEFA boog zich over het knotsgekke slot en trakteerde de protagonisten op boetes. De schorsingen bleven echter wel behouden. Tot voor kort houdt de Europese voetbalbond het evenwel niet alleen bij financiële sancties, maar kunnen ze de schorsing ook van één naar twee duels optrekken. Met andere woorden: Ramos zou nu de heenmatch van de kwartfinales zomaar kunnen missen.

Iets wat hem enkele uren na de match en het bewuste interview aan Marca plots binnenschoot. In een verwoede poging om het tij te keren, schreef hij op Twitter: “In een match is er veel spanning en sensatie. Je moet in een fractie van een seconde beslissingen nemen. Het resultaat telt, maar het is jammer dat ik de return mis. Ik wil duidelijk maken dat die schorsing mij, meer dan iedereen, pijn doet. Het was niet bewust.” En nu maar afwachten wat de tuchtcommissie van de UEFA oordeelt...

Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.#HalaMadrid https://t.co/zL0Heok5Vp Sergio Ramos(@ SergioRamos) link