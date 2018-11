Sergio Ramos excuseert zich nadat hij neus breekt van Tsjech: “Ik heb nooit de intentie een collega opzettelijk te kwetsen” LPB/ODBS

12u21 21 Champions League Real Madrid boekte dan wel een eclatante 0-5 zege in Tsjechië, voor Sergio Ramos werd het geen onverdeeld gelukkige avond. Na een elleboogstoot waarbij hij de neus brak van Plzen-speler Milan Havel, wordt hij opnieuw zwaar op de korrel genomen. Via Twitter excuseert de kapitein zich.

“Een zege waarop we kunnen bouwen en waaruit we kunnen leren”, schrijft Ramos. “In voetbal leer je altijd bij en ik had dat duel niet op die manier mogen aangaan. Milan, het was niet mijn bedoeling je te kwetsen. Snel beterschap.” Ramos verstuurde dat bericht omdat hij Havel na de match niet meer kon spreken, schrijft Marca. Ook daar verdedigde hij zijn actie. “Ik heb nooit de intentie een collega opzettelijk te blesseren”, sprak hij na de match. “Ik ga me hier ook niet liggen verdedigen op al zij die me bekritiseren. Praten doe ik wel op het veld.”

De ingreep deed de al behoorlijk beschadigde reputatie van Ramos op dat vlak geen goed. In totaal staat zijn teller op 24 rode kaarten, waarvan 19 in de Spaanse competitie - een record in La Liga. Maar gisteren bleef zijn actie onbestraft, net zoals dat het geval was in de voorbije Champions League-finale toen hij Liverpool-ster Mo Salah op een schouderblessure trakteerde.

Amper een kwartier waren we ver in het Tsjechische Plzen, en het was weer zover. Bij een duel met thuisspeler Milan Havel liet Ramos zijn elleboog wapperen - laat ons het ‘onnatuurlijk hoog’ noemen. Met zware gevolgen voor de neus van Havel: het bloed vloeide rijkelijk. De middenvelder van Plzen probeerde het nog een tijdje, maar de averij aan zijn reukorgaan bleek te groot. Nog voor rust werd hij naar de kant gehaald. Na de wedstrijd kwam de diagnose: neusbreuk. De Duitse ref Aytekin liet het incident ongemoeid.