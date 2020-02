Sensatie Haaland scoort tweeklapper tegen PSG, maar: “Ik ben niet zo tevreden met mijn prestatie” MXG/YP

19 februari 2020

08u25 2

Dortmund haalde het gisteravond met 2-1 van Paris Saint-Germain dankzij twee goals van Erling Haaland. PSG-winger Thomas Meunier zat dus in het verliezende kamp, maar de Rode Duivel erkende achteraf dat de thuisploeg de verdiende winnaar was. Ook Axel Witsel en Thorgan Hazard toonden zich tevreden, maar de opvallendste reactie was ongetwijfeld die van Erling Haaland. De Noorse doelpuntenmachine scoorde de twee doelpunten voor zijn ploeg, maar zei na afloop niet echt tevreden te zijn met zijn eigen prestatie.

Haaland: “Niet zo tevreden met mijn prestatie”

Meunier: “Zij verdienen de overwinning”

Witsel: “Jammer van dat tegendoelpunt”