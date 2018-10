Scorende Witsel helpt efficiënt Dortmund aan straffe 4-0-zege tegen Atlético Madrid XC

24 oktober 2018

22u54 8 Borussia Dortmund BVB BVB 4 einde 0 ATL ATL Atlético Madrid Champions League Dortmund is met negen op negen alleen leider in de Champions League-groep van Club Brugge. De Borussen haalden in eigen huis zwaar uit tegen Atlético Madrid: 4-0. Axel Witsel tekende voor de openingstreffer.

Dortmund en Atlético hadden vooraf elk zes op zes. Bij de thuisploeg stond Axel Witsel logischerwijs in de basis. Ook Mario Götze en Christian Pulisic verschenen aan de aftrap, terwijl sluipschutter Paco Alcacer wegens een dijbeenblessure niet fit raakte.

De Borussen eisten vanaf het begin het leer op. Atlético speelde zoals wel vaker op de counter. Maar écht uitbreken, konden de troepen van Diego Simeone niet. In de eerste helft weinig animo in het Signal Iduna Park, tot Witsel met een gelukje de netten deed trillen. Het schot van de Rode Duivel week af. Doelman Jan Oblak had geen verhaal.

Na rust kregen we een ander Atlético te zien. De bezoekers trokken naar voren en gingen meteen op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er bijna in minuut 51. Saúl haalde de trekker over, maar zijn schot spatte uiteen op de kruising. Teleurstelling alom bij Simeone, de Borussen namen opgelucht adem.

De 1-1 hing in de lucht. Maar het doelpunt viel zowaar aan de overkant. De ingevallen Raphaël Guerreiro rondde een heerlijke aanval af: 2-0. Roman Bürki duwde nadien een schot van Ángel Correa tegen z’n eigen paal. Net geen treffer. ’t Zat niet mee voor Atlético. De genadeslag werd uiteindelijk tien minuten voor affluiten uitgedeeld. Jadon Sancho zette de 3-0 op het bord, al was er wel sprake van een buitenspelgeurtje.

En ’t was nog niet gedaan. Filipe Luis ging in de slotfase in de fout, Guerreiro nam het cadeautje in ontvangst en prikte z’n tweede van de avond tegen de touwen. 4-0, meteen ook de eindstand. Serieuze pandoering. Dortmund is dankzij de zege alleen leider in groep A van het kampioenenbal.