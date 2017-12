Scorende Lukaku zet scheve situatie van ManU mee recht, ook Basel stoot door Mike De Beck

22u36 0 Action Images via Reuters Lukaku kan een voorzet van Pogba maar net beroeren. Goed voor de 1-1. Champions League Het zag er lange tijd niet zo goed uit, maar Manchester United heeft de laatste groepswedstrijd tegen CSKA Moskou toch tot een goed einde gebracht. Romelu Lukaku (gewisseld in de 74ste minuut) wiste met zijn vierde CL-doelpunt de 0-1 van Dzagoev mee uit. Een minuut later knalde Rashford de 2-1 tegen de touwen. Manchester United plaatst zich als groepswinnaar voor de volgende ronde. Basel, dat met 0-2 op het veld van Benfica won, gaat mee als nummer twee in groep A.

CSKA Moskou had een aartsmoeilijke opdracht vanavond: het moest met minstens vier goals verschil winnen op verplaatsing om groepswinnaar te worden. Een zege was ook genoeg om als tweede door te stoten. Geen eitje als je weet dat een uitwedstrijd op Old Trafford je staat te wachten. De Mancunians namen ook het heft in eigen handen. Al na vier minuten kon het prijs zijn voor Mourinho en de zijnen. Lukaku stak spitsbroeder Rashford uitstekend diep, maar die trof de paal. Niet veel later nam Luke Shaw het leer meteen op de slof waarna Lukaku de rebound niet voorbij doelman Akinfeev kon jagen.

Daknam op Old Trafford

Manchester United bleef op jacht gaan naar dat 400ste Europese doelpunt in eigen huis, maar de treffer viel aan de overzijde. Fernandes haalde goed de achterlijn en legde de bal achteruit. Daar stond Vitinho om de bal in doel te trappen. Onderweg raakte Dzagoev het leer nog aan, maar omdat Daley Blind achter de doellijn lag werd de buitenspelval opgeheven. Met een gelukje lukte Dzagoev zo al zijn achtste CL-doelpunt. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met de Russische topschutter Andrei Tikhonov. Iedereen zag er buitenspel in, maar Daley Blind lag nog achter de doellijn. Net als bij dat doelpunt van Onyekuru tijdens Lokeren-Anderlecht dus.

REUTERS

Romelu Lukaku beslissend

De Mancunians hadden wat recht te zetten en dat deden ze ook iets na het uur. Het begon bij een uitstekende voorzet van Paul Pogba waarop Romelu Lukaku zich helemaal uitstrekte. De Rode Duivel kon er nog net zijn teen tegen zetten om zijn vierde CL-treffer van het seizoen binnen te prikken. De 400ste Europese treffer in eigen huis van Manchester United komt dus op naam van onze landgenoot. Een minuutje later kopte diezelfde Lukaku een bal uitstekend door. Via het tussenstation Mata knalde Rashford de 2-1 op het scorebord. Met het oog op de Manchester derby van komende zondag werd Lukaku net voor het kwartier gewisseld voor Martial. Met vijftien punten is Manchester United de afgetekende leider in groep A. CSKA Moskou trekt als derde de Europa League in.

Photo News

Triest record voor Svilar en co

Basel kon dan weer niet beter beginnen op het veld van Benfica. Al na vijf minuten verstuurde Michael Lang een uitstekende voorzet richting penaltystip. Daar torende Elyounoussi boven alles en iedereen uit om het leer perfect in het zijnet te koppen. Doelman Mile Svilar mocht zich al meteen omdraaien. Een ferme domper voor de 'Arenden' die al wel uitgeschakeld waren op het Europese toneel.

Ook na de rust konden de Portugezen de pijnlijke nederlaag niet afwenden. Sterker nog: Oberlin kopte het leer nog prima in doel. Benfica is zo de eerste Portugese ploeg die al zijn zes groepswedstrijden verliest in de groepsfase van de Champions League. Een triest record.

AFP