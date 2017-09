Scorende Batshuayi zorgt voor ultieme winner na ook al assist van Hazard Mike De Beck

22u44

Bron: Eigen Berichtgeving, Belga 0 Action Images via Reuters Champions League Michy Batshuayi heeft Chelsea de drie punten bezorgd op het veld van Atlético Madrid (met Yannick Carrasco 68 minuten tussen de lijnen). Na de puntgave assist van Eden Hazard zorgde Batshuayi in de absolute slotseconden voor de 1-2-zege. Zo werd de strafschop die Thibaut Courtois tegen zijn ex-club moest incasseren tenietgedaan.

Eden Hazard mocht van Antonio Conte zijn wederoptreden vieren als basisspeler in de Champions League en de Rode Duivel had er duidelijk vanaf de eerste minuut zin in. De dribbelvaardige Belg schotelde in het eerste kwartier zijn spits Alvaro Morata al twee kansen voor die de Spanjaard tot twee keer toe voorlangs schoot. Hazard probeerde het dan maar zelf, maar zag zijn schot via het been van Saúl op de paal uit elkaar spatten. De toon was meteen gezet in het met bijna 68.000 toeschouwers uitverkochte Wanda Metropolitano.

'Derde keer, goede keer', denk je dan. Morata werd weer eens gezocht, maar hij kon ook de uitstekende pass van David Luiz niet verzilveren. Oblak was een attente toeschouwer van het schouwspel. Toekijken deed vooral Thibaut Courtois die aan de overzijde zag hoe zijn team de bovenhand nam. Het was echter zaak om de Madrileense code te kraken en Jan Oblak te vloeren. In de laatste 19 Champions League-wedstrijden behaalden 'Los Colchoneros' 16 keer een clean sheet. Op aanvallend vlak was het veel minder, maar kort voor de rust kwam Atlético Madrid wel op voorsprong. David Luiz stopte zijn naaste belager Lucas onder de graszoden: strafschop. Griezmann faalde niet oog in oog met Courtois. Daar was dan toch dat eerste Champions League-doelpunt in de nagelnieuwe voetbaltempel. Ei zo na werd het zelfs 2-0, maar Saúl zette de rebound naast.

5 - Michy Batshuayi has scored 5 goals in his last 3 games for Chelsea in all competitions, as many as in his previous 16. Statement. OptaJoe(@ OptaJoe) link

Hazard en co. kregen nog 45 minuten om te ontsnappen uit de Madrileense 'Escape Room'. Het was onze landgenoot die naarstig op zoek ging naar oplossingen en net op het uur de sleutel vond. Na een prima aangesneden voorzet vanop de linkerkant knikte Alvaro Morata de 1-1 tegen de touwen. Het slot was van de deur. Met dank aan Eden Hazard. Niet gek veel later liet Fabregas de kans op 1-2 liggen. Achterin waren ze bij Atlético plots het noorden kwijt.



Een bijzonder ijverige Hazard dirigeerde alsof hij nooit was weggeweest, maar de nummer tien kon Chelsea niet aan de zege helpen. Daar zorgde de ingevallen Batshuayi wel voor. Door de zege staat Chelsea met zes punten aan de leiding. Atlético staat derde met een punt.

AS Roma is vandaag met 1-2 gaan winnen op bezoek bij het Azerbeidzjaanse Qarabag op de tweede speeldag van de groepsfase van de Champions League. Radja Nainggolan speelde de volledige wedstrijd als aanvoerder van de Romeinen.



Qarabag wordt gezien als het zwakke broertje in groep C en in de beginfase bleek ook meteen waarom. Na zeven minuten was het Kostas Manolas die de score opende voor de Italianen na mistasten van doelman Ibrahim Sehic op een hoekschop. De 0-2 volgde al snel toen Edin Dzeko acht minuten later een assist van Stephan El Shaarawy op knappe wijze wist te verzilveren. Qarabag leek op weg naar een afstraffing, maar in de 29e minuut zorgde Pedro Henrique verrassend voor de aansluitingstreffer. Die betekende meteen ook het allereerste doelpunt van een Azerbeidzjaanse club in de groepsfase van de Champions League. Roma kon zijn niveau van het openingskwartier niet meer terugvinden en mocht vlak voor tijd nog tevreden zijn dat de gelijkmaker van Qarabag net naast het doel viel.



Roma start zo met een vier op zes aan het kampioenenbal en staat voorlopig aan de leiding van groep C. Qarabag staat laatste met nul punten. Chelsea (drie punten) en Atlético Madrid (één punt) spelen vanavond nog tegen elkaar om 20u45 in het gloednieuwe Wanda Metropolitanostadion in Madrid. Thibaut Courtois en Eden Hazard beginnen in de basis bij de Engelse landskampioen, Michy Batshuayi start op de bank. Bij Atlético rekent coach Diego Simeone op Yannick Carrasco van bij de aftrap.

