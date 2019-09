Schitteren deze 10 toptalenten straks in de Champions League? Redactie

17 september 2019

11u50

Bron: AD.nl 0 Champions League Iedere jonge voetballer droomt er tegenwoordig van om te schitteren in de Champions League. Deze kansen zijn maar voor heel weinig talenten weggelegd, maar van deze jonge spelers zullen we de komende jaren veel gaan zien. Gaan ze de komende maanden al hun talent tonen in de Champions League?

1. Ansu Fati (16, aanvaller FC Barcelona)

Wat goed is komt snel, maar wat uitzonderlijk goed is komt blijkbaar helemaal vanuit het niets. Een maand geleden had bijna niemand nog van Ansu Fati gehuurd, maar de zestienjarige aanvaller uit Guinee-Bissau is de revelatie van de seizoensstart in Spanje. Hij was op 25 augustus tegen Real Betis (5-2) met 16 jaar en 300 dagen de jongste speler voor Barcelona sinds 1941, een week later kopte hij als invaller fraai raak tegen Osasuna (2-2) en afgelopen zaterdag schitterde hij met een goal en assist tegen Valencia (5-2). FC Barcelona-coach Ernesto Valverde probeerde de verwachtingen na afloop nog te te temperen, maar de tekst op de voorpagina van de Catalaanse sportkrant Sport de volgende dag was veelzeggend: ‘Ansu, van welke planeet kom jij?’

Gracias @leomessi 🔝 Por tus palabras y gestos de cariño hacia mí en un día tan especial. Tanto en lo futbolístico como en lo personal eres el referente para los chicos de la @fcbmasia. Eternamente agradecido !! ☺️ 600.5k Likes, 3,707 Comments - Ansu Fati (@ansufati) on Instagram: "Gracias @leomessi 🔝 Por tus palabras y gestos de cariño hacia mí en un día tan especial. Tanto en..."

De vraag is nu: is Ansu Fati het toptalent dat Lionel Messi langzaam kan gaan opvolgen in Camp Nou of is hij de volgende in een rijtje met Bojan Krkic, Gerard Deulofeu, Adama Traoré en Alen Halilovic?

2. João Félix (19, aanvaller Atlético Madrid)

João Félix moet bij Atlético Madrid het vertrek van Antoine Griezmann opvullen en in Portugal wordt hij gezien als de natuurlijke opvolger van Cristiano Ronaldo, maar begin dit jaar veroverde Félix pas een basisplaats bij Benfica. Die club pikte hem in 2015 op, nadat FC Porto na acht jaar had besloten dat het toch niks ging worden met de kleine en lichte João. Bij Benfica schitterde Félix vorig seizoen met 15 goals in 26 competitieduels en een hattrick in de Europa League tegen Eintracht Frankfurt. Atlético Madrid aarzelde niet en betaalde 126 miljoen euro voor de aanvaller uit Viseu. Félix was in zijn eerste competitieduels goed voor een goal en een assist. Woensdagavond debuteert hij in de Champions League tegen Juventus, waar hij met Matthijs de Ligt een talent treft dat zich al heeft bewezen op dat niveau.

Más un gran partido de todo el equipo!⚽️⚽️💫 834.3k Likes, 8,921 Comments - João Félix (@joaofelix79) on Instagram: "Más un gran partido de todo el equipo!⚽️⚽️💫"

3. Lautaro Martínez (22, aanvaller Internazionale)

Mauro Icardi vertrok op Deadline Day na een maandenlange soap bij Internazionale. Antonio Conte had geen zin meer in zijn streken en wist ook dat Inter al een andere topaanvaller uit Argentinië in huis had: Lautaro Martínez. De 22-jarige aanvaller uit Bahía Blanca was in eigen land een groot talent bij Racing Club, dat hem vorig jaar voor 14 miljoen euro verkocht aan Internazionale. In zijn eerste seizoen in Milaan was hij goed voor negen goals in 35 duels, maar toen was het spel nog volledig afgesteld op Icardi. Nu vormt Martínez een aanvalsduo met Romelu Lukaku, waarbij ook van de Argentijn meer goals worden verwacht. In de nationale ploeg van Argentinië heeft ‘El Toro’ (De Stier) met 12 goals in zijn eerste 14 interlands al laten zien dat de hoge verwachtingen gegrond zijn. Vorige week maakte hij nog een hattrick in de 4-0 zege op Mexico.

+3 🙅‍♂️💪#ForzaInter ⚫️🔵 230.4k Likes, 763 Comments - Lautaro Martinez 🇦🇷 (@lautaromartinezz10) on Instagram: "+3 🙅‍♂️💪#ForzaInter ⚫️🔵"

4. Tammy Abraham (21, spits Chelsea)

Chelsea kon afgelopen zomer niets doen op de transfermarkt vanwege een straf van de UEFA. Voor een club die al vijftien jaar lang sportief succes probeert te kopen (soms lukte dat, soms niet) even flink schrikken, maar met Frank Lampard stelde de Londense club een trainer aan die bereid is te investeren in talenten. In de eerste weken van het seizoen zijn de prestaties nog wisselvallig, maar heel Engeland is blij dat talenten als Mason Mount (20) en Tammy Abraham (21) nu de kans krijgen bij een topclub. Abraham kwam al op zijn zevende bij Chelsea terecht, maar werd de laatste jaren verhuurd aan Bristol City, Swansea City en Aston Villa. Met zeven goals in de eerste vijf competitieduels laat Abraham nu zien dat hij ook voor Chelsea een zeer bruikbare spits is. Afgelopen zaterdag maakte de 26-voudig jeugdinternational van Engeland een hattrick in de 2-5 zege bij Wolverhampton Wanderers.

5. Lee Kang-in (18, middenvelder Valencia)

Bij Valencia is het weer eens onrustig. De succesvolle coach Marcelino wordt door clubeigenaar Peter Lim vakkundig weggewerkt uit Mestalla en vervangen door Albert Celades, die eerder vier jaar succesvol was als coach van Jong Spanje. Ook bij Valencia zal hij ongetwijfeld talenten de kans geven, zoals de club de afgelopen vijftien jaar met David Silva, Juan Mata, Jordi Alba, Juan Bernat en José Gayà altijd heeft gedaan. Het grootste talent bij Valencia is momenteel geen Spanjaard, maar een achttienjarige aanvallende middenvelder uit Zuid-Korea. Zijn naam is Lee Kang-in. Afgelopen seizoen maakte hij met zijn snelle en behendige dribbels al een paar keer indruk in de Copa del Rey, nu hoopt hij ook op kansen in La Liga en de Champions League.

6. Ryan Sessegnon (19, middenvelder Tottenham Hotspur)

Ryan Sessegnon werd in mei 19 jaar, maar de linkspoot uit Londen scoorde al 25 keer in 120 wedstrijden voor Fulham. Hij begon als linksback, maar vanwege zijn aanvallende kwaliteiten schoof hij al snel naar voren. Hij werd in 2017/2018 zelfs verkozen tot beste speler van het Championship, maar kon vorig seizoen in de Premier League niet wekelijks overtuigen. Toch nam Tottenham Hotspur hem vorige maand voor 28 miljoen euro over, want uiteraard zag ook Mauricio Pochettino de enorme potentie van Sessegnon. Vanwege een hamstringblessure kwam hij dit seizoen nog niet in actie voor Spurs, maar de club uit het noordoosten van Londen gaat ongetwijfeld ook veel plezier aan de razendsnelle winger beleven.

💙 the new shirt @spursofficial 59k Likes, 418 Comments - Ryan Sessegnon (@ryansess) on Instagram: "💙 the new shirt @spursofficial"

7. Gedson Fernandes (20, middenvelder Benfica)

Sporting Lissabon staat vanwege Luís Figo, Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma en João Moutinho bekend als de talentenfabriek van Portugal, maar met Bernardo Silva, André Gomes, Renato Sanches en João Félix brengt Benfica de laatste jaren ook veel topspelers voort. Gedson Fernandes is buiten Portugal nog minder bekend, maar ook de twintigjarige middenvelder speelde al twee interlands voor de regerend Europees kampioen. Hij kwam al tot 46 wedstrijden in de hoofdmacht van Benfica, waarmee hij vorig seizoen kampioen werd en in Europees verband geen wedstrijd miste.

Grande início de temporada 💪🏽🤩#pelobenfica #GF8️⃣3️⃣ 29k Likes, 176 Comments - Gedson Fernandes (@gedson_83) on Instagram: "Grande início de temporada 💪🏽🤩#pelobenfica #GF8️⃣3️⃣"

8. Dani Olmo (20, Dinamo Zagreb)

Bij Barça stonden ze perplex. Op zijn zestiende zwaaide Dani Olmo opleidingscentrum La Masia uit. Allerminst uit noodzaak omdat hij het niveau niet aankon, wel omdat het jeugdproduct geen zin had om jarenlang te wachten op een kans bij het eerste elftal. Zijn nieuwe bestemming was even onorthodox: Dinamo Zagreb. “Nergens anders zou ik zo vroeg mijn kans krijgen”, liet de Spanjaard, die zich spiegelde aan het carrièrepad van Modric en Kovacic, optekenen. Een halfjaar later krijgt de 17-jarige aanvallende middenvelder al zijn kans bij de Kroatische topclub. Intussen staan er 89 wedstrijden op de teller. En de prijs van beste speler in de competitie. Olmo maakt er wekelijks indruk met zijn snelheid, dribbels en vista.

9. Erling Braut Håland (19, spits RB Salzburg)

Alf-Inge Rasdal Håland was een bikkelharde middenvelder bij Nottingham Forest, Leeds United en Manchester City, maar nadat Roy Keane hem in april 2001 bewust op zijn toch al kwetsbare knie trapte was het wel gedaan met zijn loopbaan. Twee jaar later stopte hij, maar nu is daar een nieuwe Håland. De in 2000 in Leeds geboren Erling Braut is geen sloper op het middenveld, maar een talentvolle spits die leeft voor goals. De 1,94 meter lange spits ging in januari dit jaar voor 5 miljoen euro van Molde FK naar Red Bull Salzburg, waar hij vijftien keer scoorde in zijn eerste dertien duels. Op 30 mei vestigde hij zijn naam door liefst negen keer te scoren namens Noorwegen tegen Honduras (12-0) op het WK onder 20. Hij speelde begin deze maand zijn eerste twee interlands voor het grote Noorwegen, waar hij samen met Martin Ødegaard voor nieuwe successen moet gaan zorgen.

10. Giovanni Reyna (16, middenvelder Borussia Dortmund)

Nog één zoon van een voormalig topspeler dan. Claudio Reyna speelde 112 interlands voor de Verenigde Staten en kwam uit voor Rangers, Sunderland en Manchester City. Zijn eerste zoon Jack overleed in 2012 op slechts twaalfjarige leeftijd aan kanker, maar voor zijn tweede zoon Giovanni (16) lijkt een grote toekomst weggelegd. Sinds vorig jaar komt hij uit voor Borussia Dortmund. Daar speelt hij voorlopig nog in de onder 19-ploeg, maar BVB is een kans waar talenten altijd een kans krijgen. De Engelse aanvaller Jadon Sancho (19), die twee jaar geleden werd opgepikt bij Manchester City, is daar met 17 goals en 29 assists in 61 wedstrijden het laatste voorbeeld van.

Life is good ✌️ 6,722 Likes, 65 Comments - Gio Reyna (@gioareyna) on Instagram: "Life is good ✌️"