Scheldtirade kost Buffon drie wedstrijden schorsing Sven Van Londersele

05 juni 2018

16u06 0

De Europese Voetbalfederatie UEFA heeft Gianluigi Buffon dinsdag een schorsing van drie wedstrijden opgelegd. De 40-jarige doelman van Juventus wordt gestraft voor zijn gedrag in de slotfase van de terugwedstrijd in de kwartfinale van de Champions league tegen Real Madrid. Buffon werd woest toen de Britse scheidsrechter Michael Oliver diep in blessuretijd een strafschop toekende aan Real, waardoor een onwaarschijnlijke comeback van Juventus alsnog de kop werd ingedrukt.

Buffon beukte tegen Oliver aan en kreeg rood. Na het duel uitte de keeper ook felle kritiek op de ref. "Het was een tiende van een penalty. De scheidsrechter moet beseffen dat hij een ramp heeft veroorzaakt", brieste de Italiaan. "Het is duidelijk dat hij geen hart in zijn borst heeft zitten, maar een vuilnisbak. Als je niet het karakter hebt om een wedstrijd als deze in een stadion als dit te leiden, dan kan je beter met je vrouw en kinderen op de tribune gaan zitten."

Cristiano Ronaldo zette de penalty om en bezorgde Real, dat later naar een derde eindwinst op rij zou doorstomen, zo de kwalificatie. Eind vorig seizoen maakte Buffon bekend dat hij na zeventien jaar afscheid neemt van Juventus. Of hij zijn carrière elders voortzet, is nog niet duidelijk. Onder meer Paris Saint-Germain hengelt naar zijn diensten.