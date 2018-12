Schalke in extremis voorbij Lokomotiv Moskou, voor Russen eindigt Europese avontuur Redactie

11 december 2018

In een wedstrijd die weinig om het lijf had, nam Schalke in extremis de maat van Lomotiv Moskou (1-0). Met dank aan Alessandro Schöpf. De Oostenrijker knalde in minuut 90 de winner van dichtbij binnen voor Schalke, dat vooraf al zeker was van een plek in de knock-outfase van het kampioenenbal. Op basis van het overwicht een verdiende overwinning, al had Schalke het lastig om openingen te creëren tegen de stugge Russen. Voor Lokomotiv Moskou eindigt het Europese avontuur dus in de groepfase. Schalke eindigt als tweede in groep D - achter groepswinnaar FC Porto.