Sander Berge voor de training op Anfield: “Nooit gedacht hier met Genk te staan” Stijn Joris

04 november 2019

20u04 0 Champions League Het Balaidos van Celta de Vigo was tot dusver misschien wel de meest beruchte voetbaltempel waar Sander Berge zijn studs in het gras mocht planten. Morgenavond slaat hij enkele stappen over en betreedt hij het kraaknette gazon van Anfield. Voor een Noorse international die droomt van de Premier League heel wat.

“Ik had nooit hier met Genk te staan, met onze jongens”, grijnsde Berge. “Dit is een grote droom, tegen het beste team ter wereld spelen. Anfield is wel iets speciaals. We gaan ervan genieten, maar we willen ook beter doen dan de laatste wedstrijden. We hebben een verantwoordelijkheid te dragen voor de fans die meereizen.”

Dat verwacht de clubleiding ook. Voorzitter Peter Croonen gaf aan dat hij van de spelers meer verwacht, een reactie wil. Sander Berge kreeg de vraag of ze zich daar ook in de kleedkamer van bewust zijn. “We namen een trage start”, gaf Berge toe. “In het begin haalde ik ook niet mijn beste niveau, maar geleidelijk aan ben ik wel weer gegroeid. De voorbije weken speelde ik weer zoals vanouds, zowel bij de nationale ploeg als in de competitie en de Champions League. We waren zeker nog niet op ons best, maar je mag niet vergeten dat we in het tussenseizoen een aantal spelers lieten gaan. Het elftal waarmee we de titel pakte, speelde al twee jaar samen. Dat ging zonder nadenken, de tactiek werkte, maar met Leandro, Pozo en Mali vonden we mekaar blindelings. Dat moeten we nu gewoon opnieuw zien op te bouwen en dat vraagt tijd.”