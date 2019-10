Sander Berge: “Trots op het team, maar Liverpool is van een ander niveau” Redactie

23 oktober 2019

23u46 0

Sander Berge speelde een verdienstelijke partij tegen Liverpool, maar de middenvelder kon Racing Genk niet aan een stunt helpen tegen de regerende Champions League-winnaar. De Noor gaf na de partij voor de microfoon aan dat hij trots is op de prestatie van zijn team, maar dat er niets te beginnen was tegen een van de beste ploegen van het moment. “Deze ervaringen nemen we mee naar de volgende matchen”, aldus Berge. Bekijk zijn volledige reactie in bovenstaande video.