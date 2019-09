Sander Berge op enkele uren van zijn Champions League-debuut: “We moeten slimmer worden” Stijn Joris

17 september 2019

12u38 0 Champions League De Belgische competitie kan hij probleemloos aan en ook in de Europa League liet Sander Berge (21) al leuke dingen zien. Vanavond proeft hij net als ongeveer de hele selectie van Genk voor het eerst van Champions League-voetbal. De Noor zat er met pretoogjes bij op de persconferentie.

“Dit is een droom”, zei Berge. “Hier op dit podium staan na onze mooie campagne van vorig seizoen, daar doen we het allemaal voor. We willen de strijd aangaan met de allerbeste teams.” Salzburg is in groep E op papier zonder meer de meest haalbare kaart voor KRC. Liverpool en Napoli kondigen zich nog een stuk sterker aan. Alleen lijkt de Oostenrijkse kampioen met een budget van 70 miljoen euro als voorsmaakje ook al een heel kwaaie klant te gaan worden. “We verwachten dat ze net als Napoli en Liverpool hoog druk gaan zetten”, zegt Berge. “Zoals de meeste topteams. Daar zijn we op voorbereid. Verder wordt het zonder meer speciaal. Die Europese avondjes zijn nieuw voor ons en dat moet ons een enorme boost bezorgen. We hebben dit op Hrosovsky na allemaal nog niet meegemaakt. Je merkt al in de aanloop dat er wat te gebeuren staat. Voor deze persconferentie is er meer volk in de zaal dan in de Europa League. De tegenstanders zullen van een ander niveau zijn. We zullen slimmer voor de dag moeten komen dan in de voorbije wedstrijden. Als we iets willen presteren, moeten we de juiste verhouding tussen het evenwicht in het team en het lef om vooruit te voetballen moeten vinden.”

Aan de overkant treft Berge straks een landgenoot en niet zomaar eentje. Erling Håland is de 19-jarige spits van Salzburg. De Noor maakte pas zijn debuut als international. Ondanks zijn 1m94 blijkt hij ook nog snel te zijn én een neus voor goals te hebben. Hij zit al aan 14 (!) treffers dit seizoen. “Ik heb hem onlangs een week lang leren kennen bij de nationale ploeg”, vertelt Berge. “Ik was best onder de indruk. Hij scoort veel, heeft een geweldige linkervoet en is snel. Het hele pakket om uit te groeien tot een topspits. Hij is een enorm wapen voor Salzburg.”