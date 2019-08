Sander Berge (Genk): "Perfecte loting” Redactie

29 augustus 2019

20u10 0 Champions League Landskampioen Racing Genk treft in de groepsfase van de Champions League Liverpool, Napoli en RB Salzburg. Middenvelder Sander Berge kijkt alvast uit naar de komende confrontaties. "Het is een droom om Champions League te spelen", reageerde Berge.

"Ik ben heel tevreden en kijk ernaar uit om Champions League te spelen. Het is een perfecte loting voor ons tegen Liverpool, de regerende kampioen, en Napoli, dat mooi voetbal speelt", zei Berge.

RB Salzburg lijkt de meest haalbare kaart voor Genk om punten te pakken op het kampioenenbal. "Salzburg heeft veel talent en speelt hetzelfde soort voetbal als ons", analyseerde Berge. "Het is een sterk team, maar met hen moeten we de competitie aangaan."

Tenzij de transferperiode voor Berge nog een andere wending krijgt, zal de jonge Noor met Genk voor het eerst in de Champions League aantreden. "Al sinds ik als kleine jongen de Champions League-hymne hoorde, was dit een droom. Je speelt in volle stadions tegen de beste clubs", besloot Berge.