Samatta wil scoren tegen Napoli: “Champions League op mooie manier eindigen” ABD

09 december 2019

19u44

Bron: Belga 0 Champions League Mbwana Samatta komt dinsdag, op bezoek bij Napoli op de zesde en laatste speeldag van Champions League-groep E, een laatste keer dit seizoen Europees in actie met KRC Genk. De Tanzaniaanse aanvaller wil het Kampioenenbal met opgeheven hoofd verlaten.

Genk is in zijn poule met amper een punt uit vijf partijen zeker van de exit, en liep al tegen enkele zware nederlagen aan. Samatta kwam tot dusver wel aan drie treffers. "Het voelt geweldig om in de Champions League te scoren", vertelde de spits maandag. "Maar voetbal blijft een teamsport en als we dan toch verliezen, kan ik niet tevreden zijn. Hier in Napels willen we op een mooie manier eindigen. Het is fantastisch voor mij en mijn ploegmaats om hier, op het veld van een groots kampioen als Diego Maradona, te mogen voetballen."

Samatta zal in Napels moeten opboksen tegen Kalidou Koulibaly, de Senegalese verdediger met een Genk-verleden. "Ik speelde bij Racing niet met hem, maar weet wat hij voor de club betekende. Onze fans spreken nog altijd over hem. Ik zal hem op het veld tegenkomen, maar vrees hem niet."

Coach Hannes Wolf kan voor het slotduel niet rekenen op Carlos Cuesta. De Colombiaanse verdediger moest op het laatste moment afhaken met een blessure.