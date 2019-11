Samatta: “Voor mij was onze prestatie geen verrassing” Redactie

05 november 2019

23u31

Bron: Proximus Sports

Ally Samatta hield een dubbel gevoel over de nederlaag op Anfield. De Tanzaniaan was trots, maar tegelijk ook teleurgesteld. “Dat is normaal als je goed speelt en toch verliest”, aldus de spits. “Voor mij was onze prestatie ook geen verrassing. Tegen sterke teams spelen we altijd sterk. Dat niveau moeten we ook doortrekken naar de competitie. Of we daar ook in een 3-5-2 moeten spelen? Als spits krijg ik iets minder de bal. Maar als we ervan overtuigd zijn dat dat de juiste optie is, dan wel.”

Samatta zorgde met een rake kopbal voor de 1-1. De aanvaller zit nu aan zestien Europese goals voor Genk, enkel Jelle Vossen doet beter met achttien treffer. “’t Was een prima voorzet van Heynen. We hebben een goeie connectie”, sprak Samatta. “In Tanzania zal mijn goal waarschijnlijk voor dolle taferelen gezorgd hebben. Hier waren ze al lang op aan het wachten. ‘t Is enkel jammer dat de goal geen punten oplevert.”