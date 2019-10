Samatta schat dat 15 miljoen Tanzanianen naar Genk-Liverpool zullen kijken: “Ze willen dat ik iets speciaals doe” JBE/TLB

22 oktober 2019

15u26 0 Champions League Speciale avond voor Racing Genk, morgen. De Belgische landskampioen ontvangt morgen Champions League-winnaar Liverpool. Zo’n affiche trekt natuurlijk de aandacht, óók in Tanzania. Dat zegt Ally Samatta, de eerste Tanzaniaan die tot scoren kwam op het kampioenenbal, voor de microfoon van VTM Nieuws.

“Hoeveel mensen er in Tanzania naar de wedstrijd zullen kijken? Er zijn 50 miljoen Tanzanianen en ik denk dat er zo’n 15 miljoen landgenoten naar de match zullen kijken. Ze kijken ernaar uit om me tegen Liverpool te zien spelen. ‘Je moet iets speciaal doen tegen Virgil van Dijk’, krijg ik te horen. Van Dijk ik een zeer goede verdediger, op dit moment misschien één van de besten ter wereld.”

“Dit duel is voor elk kind dat voetbal speelt een droom”, aldus ‘Samagoal’. “Je droomt als kleine jongen van de Champions League, van die grote avonden zoals er ons morgen één te wachten staat. Wat ik als aanvoerder zeg tegen mijn ploegmaats? Toen ik in Congo voetbalde, hielden we het telkens op: ‘één voor allen, allen voor één’. Zeker tegen tegenstanders als Liverpool is zo’n mentaliteit wel belangrijk.”

Zelf scoorde Samatta al tegen Salzburg, maar hij wil meer. “Ik heb altijd het gevoel dat ik beter moet kunnen”, zegt Samatta. “Ik wil een betere speler zijn, zoals mijn idolen, en ik heb het gevoel dat dat ook mogelijk is.”

Onlangs stapte Samatta ook in het huwelijksbootje, een extra stimulans? “Getrouwd zijn voelt geweldig", zegt de spits, waarna hij snel nog iets toevoegt. “Tot nu toe alleszins. Wat het in de toekomst zal zijn, weet ik niet. (lacht)”