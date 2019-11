Samatta op recordjacht: “ Maar niemand is gelukkig als je verliest” Redactie

05 november 2019

Ally Samatta voelde zich toch vooral teleurgesteld na de nederlaag op Anfield. “Niemand is gelukkig als je verliest”, vertelt de spits. “Ook al deden we ons best, op het einde is er die nederlaag.” Samatta zorgde met een rake kopbal voor de 1-1. De aanvaller zit nu aan zestien Europese goals voor Genk, enkel Jelle Vossen doet beter met achttien treffer. “Het was de gelijkmaker, dus dat was een belangrijke goal voor het team. In Tanzania zullen ze dat doelpunt wel gevierd hebben.”