Salzburg, Krasnodar en Midtjylland plaatsen zich als laatste teams voor Champions League

Redactie

30 september 2020

23u35 1 Champions League RB Salzburg, Krasnodar en FC Midjylland hebben zich woensdagavond als drie laatste teams geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Salzburg won in de play-offs na een 1-2 zege in de heenwedstrijd het terugduel tegen Maccabi Tel Aviv met 3-1. Krasnodar haalde het met 1-2 bij PAOK na het heenduel in eigen huis met 2-1 te hebben gewonnen en Midtjylland versloeg Slavia Praag met 4-1 na een doelpuntenloos gelijkspel vorige week.

Salzburg kon rekenen op twee goals van Patson Daka en een penaltytreffer van Szoboszlai. Voor Maccabi was er tussendoor een goaltje van Karzev.

Voor PAOK volstond een kopbaldoelpunt van de Belgische Marokkaan Omar El Kaddouri niet. Krasnodar won in Griekenland dankzij een eigen doelpunt van Michailidis en een goal van Cabella. Bij de Russen ontbrak de Braziliaanse Belg Wanderson met een blessure.

Dion Cools bleef op de bank bij FC Midtjylland dat in het slot afstand nam van Slavia Praag. Peter Olayinka (ex-Gent en Zulte Waregem) had de Tsjechen nochtans al na drie minuten op voorsprong gebracht, maar treffers van Kaba, voormalig Standard- en Lokeren-speler Alexander Scholz, Onyeka en Dreyer keerden het scoreverloop nog helemaal om.

Salzburg en Krasnodar komen bij de loting donderdag (om 18u) in Nyon in pot drie terecht. Midtjylland belandt in pot vier. Voor zowel Midjylland als Krasnodar wordt het hun debuut op het kampioenenbal.

Bekijk hieronder alle goals uit Salzburg-Maccabi Tel-Aviv

De 1-0 van Daka

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

De 1-1 van Karzev

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

De 2-1 van Szoboszlai

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.

De 3-1 van Daka

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan.