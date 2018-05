Salah, Mané & Firmino beter dan BBC en MSN Dieter Peeters

03 mei 2018

13u07 0 Champions League Samen maakten ze dit seizoen al 29 goals in de Champions League: het Liverpool-trio Salah-Firmino-Mané is echt 'on fire'. Dankzij het doelpunt van Mané tegen AS Roma zijn ze nu ook het meest doeltreffende trio ooit in de CL. Daarmee doen ze beter dan 'BBC' en 'MSN'.

Mohamed Salah is dé ster bij Liverpool. De Egyptenaar maakte dit seizoen al 43 goals in 49 matchen, waarvan 10 in de Champions League. In de groepsfase trof Salah 5 keer raak en in de knock-outfase nog eens 5 keer. En dan tellen we er het doelpunt in de kwalificatie tegen Hoffenheim nog niet eens mee. Maar zijn spitsbroeders Roberto Firmino en Sadio Mané moeten in het kampioenenbal zeker niet onderdoen. Firmino trof ook al 10 keer raak in de CL, waarvan 4 keer in de knock-outfase (en één keer in de voorronde). Mané toonde vooral zijn waarde in de 1/16de finale tegen Porto, met een hattrick in de heenmatch. In totaal staat de Senegalees nu op 9 doelpunten. Alles samen was het Liverpool-trio dus al goed voor 29 doelpunten in de Champions League dit seizoen en dat aantal kan in de finale tegen Real Madrid nog oplopen. Een goed voorteken overigens voor The Reds: topschutters leveren meestal ook de eindwinst op in de Champions League.

BBC: 28 goals in 2013/14

Met die 29 goals snoepen Salah-Firmino-Mané overigens het record af van het Real-trio 'BBC': Benzema-Bale-Cristiano Ronaldo. In 2013/14 scoorde dat drietal er samen 28 in de Champions League. Dat leverde de Gálacticos toen de eindzege op, onder meer dankzij goals an Bale en Ronaldo in de verlengingen tegen Atlético Madrid in de finale.

'MSN': 27 goals in 2014/15

Eén jaar later kwam het Barcelona-trio MSN: Messi-Suárez-Neymar al aardig in de buurt van het toenmalige record van BBC. Dankzij hun 27 goals, waarvan twee in de finale tegen Juventus, mocht ook Barça toen de beker met de grote oren in de lucht steken.

'KRL': 23 goals in 1999/2000

Opvallend: de top drie trio's dateren van de afgelopen vijf seizoenen. In de Champions League wordt er de laatste jaren immers steeds vaker gescoord. Maar ook in het seizoen 1999-2000 lukte het KRL (Kluivert, Rivaldo, Luis Enrique) het al om 23 keer te scoren voor Barcelona in de Champions League. Nochtans strandde Barça toen wel in de halve finales tegen Valencia, dat in de finale onderuit ging tegen Real Madrid.