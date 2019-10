Sadio Mané, grootste weldoener van Liverpools ‘Fab Three’: “Waarom zou ik 10 Ferrari’s moeten hebben?” ODBS

23 oktober 2019

15u03 0 Champions League De ‘Fab Three’ in de Luminus Arena. Sadio Mané, Roberto Firmino en Mo Salah. Of die laatste ook effectief in actie komt is nog maar de vraag, maar mooier annex gevaarlijker wordt een aanvalstrio zelden. Van de drie, is Sadio Mané ongetwijfeld de meest nederige. In contrast met Firmino, Braziliaanse baas vol tattoos en blingbling, en Salah, uithangbord van Egypte en bij uitbreiding de moslimwereld.

Mazzu zal zijn verdedigers er ongetwijfeld al menigmaal op gewezen hebben: ‘t is vooral wanneer Mané straks aan de bal komt en zich in hogere versnelling zet, dat het alarmfase rood is. De Senegalees verkeert ook begin dit seizoen weer in bloedvorm. Acht goals en twee assists al achter de naam. Naast het veld, uitblinkend in bescheidenheid. Enige vorm van overdreven luxe, is niet aan hem besteed. Dan geeft hij liever weg aan anderen, zoals hij onlangs liet optekenen. “Waarom zou ik tien Ferrari’s, twintig gouden horloges en twee privéjets moeten hebben? Wat zouden die materiële dingen betekenen voor mij of voor de wereld? Vroeger had ik honger en was ik verplicht om te werken op het veld. Ik heb het zwaar gehad. Een opleiding, nooit gekregen, net zoals veel andere dingen. Voetballen moest ik op m’n blote voeten.”

“Met wat ik vandaag verdien dankzij het voetbal, help ik maar wat graag mensen. Mijn mensen”, vertelt Mané. “Ik heb in Senegal al scholen laten bouwen, een stadion. Zij die er in extreme armoede leven, krijgen van mij kledij, schoenen en eten. Aan alle mensen in een erg arme regio in Senegal, geef ik maandelijks 70 euro. Dat verkies ik boven het kopen van villa’s, wagens of reizen, laat staan dat ik daarmee wil pochen. Dan heb ik veel liever dat mijn mensen een klein beetje krijgen van wat het leven mij gegeven heeft.” Mané komt uit Bambali, een dorpje op bijna drie uur rijden van de Senegalese hoofdstad Dakar.

Natuurlijk zijn ook Firmino en zeker Salah trouw aan hun roots, maar zeker die laatste zit niet verlegen voor bijvoorbeeld een gesponsorde post op Instagram. Met maar liefst 33,4 miljoen volgers op Instagram en 10,4 miljoen op Twitter is de Egyptenaar naast voetbalster ook een sociaal fenomeen. Een van de wereldwijd meest herkenbare en verkoopbare gezichten uit de Premier League. Door lifestylemagazine 'GQ’ recent zelfs verkozen tot hun ‘Man van het Jaar’. Daarvoor stond hij een fotoshoot toe aan de zijde van het Braziliaanse topmodel Allessandra Ambrosio. Foto’s die op de cover en binnen de editie speciaal voor het Midden-Oosten voor de nodige ophef zorgden in conservatief Egypte. Dat het toch niet kan dat hij als praktiserende moslim het topmodel knuffelt.