Ruud Vormer: “Tegen Dinamo Kiev zullen we zien waar we staan”



MMP

05 augustus 2019

16u13

Bron: Belga 0 Champions League Club Brugge ontvangt dinsdagavond (20u30) in het Jan Breydelstadion Dinamo Kiev in de heenmatch van de derde voorronde van de Champions League. “We hebben twee goede competitiewedstrijden gespeeld tegen mindere tegenstanders. Morgen zullen we zien waar we staan”, zei Club Brugge-aanvoerder Ruud Vormer maandagnamiddag in het Basecamp in Knokke-Heist.

De Oekraïense vicekampioen staat net als Club Brugge met 6 op 6 aan de leiding in de competitie. Dinamo Kiev won zaterdag met 0-3 bij FK Lviv. “Vanmorgen hebben we een bespreking gehouden, ik denk dat we alles weten over onze tegenstander”, vertelde Club Brugge-coach Philippe Clement. “Met Eduard Sobol (Oekraïner die overkwam van Shakhtar Donetsk, nvdr.) had ik een goede assistent. Op het einde van de meeting zei hij me dat wat ik vertelde over Kiev allemaal klopte.”

“Of ik in deze periode veel zal roteren? Bij Genk heb ik dat vorig seizoen veel gedaan in augustus. Maar die situatie was anders, ik werkte toen al zes maanden bij Genk. We hadden twee à drie transfers gedaan, de basis was er al. De jongens wisten wat ze moesten doen. We zijn hier nu vijf à zes weken bezig. Het loopt steeds beter. Maar er is nog veel progressiemarge. Ik denk dat het niet verstandig is om alles om te gooien. Maar ik zal wel rekening houden met individuele verhalen de komende weken.”

Vrijdagavond tankte blauw-zwart vertrouwen door STVV met 6-0 huiswaarts te sturen. Een waardemeter vond Clement dat duel echter niet. “We hebben twee goede competitiewedstrijden gespeeld tegen mindere tegenstanders. Maar morgen is het voor het echt. Dan gaan we zien waar we staan”, vond ook aanvoerder Ruud Vormer. “Vanochtend hebben we beelden gezien van Dinamo. Het is een goed team met veel beweging, het is wel een jonge ploeg. We zullen top moeten zijn om te winnen.”

Als de Belgische vicekampioen in de derde voorronde van het kampioenenbal afrekent met Dinamo Kiev, wacht het Zwitserse FC Bazel of het Oostenrijkse LASK Linz in de play-offronde. Dat bleek maandag uit de loting in Nyon. “Ik heb Bazel gezien tegen PSV, dat is ook wel een goed team. Maar laten we gewoon beginnen met Kiev, dat is al moeilijk zat”, aldus Vormer. “Ik heb een goed gevoel bij wat ik bij ons zie op training. We gaan er alles aan doen om in de groepsfase van de Champions League te geraken.”

Vormer liet ook zijn licht schijnen op de komst van topkeeper Simon Mignolet. “Het is altijd goed als er nieuwe spelers bijkomen. Met Simon erbij staan we er heel goed voor. Hij heeft heel veel ervaring, heeft jarenlang bij Sunderland en Liverpool gespeeld. Ik denk niet dat veel mensen deze transfer hadden verwacht, ikzelf ook niet”, besloot de Nederlander.

Uitverkocht Jan Breydel

Het Jan Breydelstadion is uitverkocht voor de heenmatch van Club Brugge in de derde voorronde van de Champions League tegen de Oekraïense vicekampioen Dinamo Kiev.

Voor de 24.000 abonnementhouders is het duel met Dinamo Kiev inbegrepen in het abonnement. Maar ook de losse tickets werden allemaal aan de man gebracht. Dat is ongewoon voor een kwalificatiematch.

Xavier Estrada Fernandez moet de wedstrijd in goede banen leiden. De 43-jarige Spanjaard was eerder al de ref in een match van blauw-zwart. In 2015 floot hij de Europa League-wedstrijd in Denemarken tussen Midtjylland en Club Brugge. Na een 1-1 gelijkspel waren de Bruggelingen uitgeschakeld in de groepsfase.