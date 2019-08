Exclusief voor abonnees Ruud Vormer hervindt zijn voetbalplezier onder Clement: “Ik hobbelde maar wat rond” Niels Poissonnier

28 augustus 2019

05u45 0 Champions League Eén. Twee. Drie. Tussen de kraamafdeling en de groepsfase van de Champions League: Ruud Vormer (31) over Leven en Werk. “Ik zal Preud’homme altijd dankbaar blijven. Wat een topzet om van het bankje in Feyenoord naar hier te komen.”

Het zijn spannende dagen, zeg.

«Héél spannend. Hier doen we het voor. Hopelijk kunnen we ons plaatsen voor de Champions League.»

Ik had het eigenlijk over je hoogzwangere vrouw.

(lacht) «Aaaah. Dat ook, ja. Maar de kinderkamer is al klaar, de geboortekaartjes ook – Roos regelt dat soort zaken. Da’s niets voor mij. Ze heeft me wel een paar voorbeelden laten zien, waarna ik er eentje mee heb uitgekozen. (enthousiast) Ik ben ­benieuwd hoe het is om weer zo’n klein ­poppetje te hebben, ook al heb ik het al twee keer meegemaakt. Het zal een gezellige ­bende worden bij ons thuis. Lekker druk en leuk, zo’n groot gezin.»

