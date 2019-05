Rust er een vloek op de datum? Ajax ging al vaker pijnlijk onderuit op 8 mei TV

09 mei 2019

15u01

Bron: De Telegraaf / afc-ajax.info 0 Champions League Het jonge Ajax van Erik ten Hag zag zijn kans op een vijfde Beker met de Grote Oren in de 96ste minuut uiteenspatten door de hattrick van Lucas Moura. Een verklaring is er niet meteen voor het spijtige verlies van de ploeg die voor rust nog met 2-0 leidde. Misschien ligt het wel gewoon aan de datum, want op 8 mei gingen de Amsterdammers al vaker pijnlijk onderuit.

Het lijkt wel alsof Ajax vervloekt is om op 8 mei aan te treden, want in de vorige vijf wedstrijden op die datum gingen de Ajacieden vier keer de boot in en speelden ze één keer gelijk. Wij zochten de bewuste duels voor u op.

Zondag 8 mei 1977: Ajax - Roda JC 1-2

Op de 33ste speeldag van de Eredivisie speelt leider Ajax in De Meer tegen Roda JC, dat vijfde staat, voor 9.700 toeschouwers. Een enorm verschil met de 54.990 supporters die er nu in de Johan Cruijff ArenA terecht kunnen. De Amsterdammers zijn na een 4-1-nederlaag in de heenronde gewaarschuwd voor de jongens uit Kerkrade. Ook nu moet Ajax eerst tegen een achterstand aankijken, maar Søren Lerby kan tegenscoren. Toch loopt het in de 81ste minuut nog mis door het tweede doelpunt van Dick Nanninga.

Zondag 8 mei 1988: FC Groningen - Ajax 2-1

PSV is al enkele weken kampioen als de Ajacieden op de laatste speeldag naar Roda JC trekken. John Bosman brengt de uitploeg na 25 minuten op voorsprong , maar de bordjes hangen tien minuten later alweer gelijk als Olde Riekerink scoort voor Groningen. In de 83ste minuut moet Ajax de nederlaag in de ogen kijken als Foeke Booy de 2-1-eindstand vastlegt. Het Ajax van Bobby Haarms, die de derde trainer is in Amsterdam dat seizoen, eindigt wel tweede en plaatst zich zo voor de UEFA Cup.

Zondag 8 mei 1994: Willem II - Ajax 2-1

Heel wat bekende spelers staan op het wedstrijdblad voor Ajax (Stanley Menzo, John van den Brom, Frank en Ronald de Boer en Clarence Seedorf) als het op de 34ste speeldag de verplaatsing naar Tilburg maakt. Gelukkig heeft Ajax zich een week eerder verzekerd van de landstitel en kan het zich een verlies permitteren. De titelviering zal nog in de benen hebben gezeten bij de Amsterdammers, want Willem II loopt moeiteloos tot 2-0 uit en controleert daarna de wedstrijd. Seedorf kan enkel nog de eer redden in de 83ste minuut.

Zondag 8 mei 2011: Bekerfinale FC Twente - Ajax 3-2

Twente en Ajax strijden nog volop voor de landstitel als de twee ploegen elkaar ontmoeten in de bekerfinale. Ajax lijkt voor rust de schaapjes op het droge te hebben, na 40 minuten leidt met 0-2. Toch kan Wout Brama nog voor rust de aansluitingstreffer tegen de netten schieten. Theo Janssen maakt in de tweede helft al snel gelijk, waardoor alles te herdoen is. Het duurt uiteindelijk tot de 118de minuut als de net ingekomen Marc Janko de ploeg uit Enschede de bekerwinst bezorgt. Twente-coach Michel Preud’homme is door het dolle heen. Ajax pakt wel de titel dat seizoen.

Zondag 8 mei 2016: De Graafschap - Ajax 1-1

Laatste speeldag van het seizoen. Het kan niet mislopen: de kampioenenschaal is al naar Doetinchem gebracht, heel Amsterdam is klaar om de 34ste landstitel te vieren. Ajax telt evenveel punten als PSV, maar heeft een beter doelpuntensaldo (+59 tegenover +54), waardoor het bij winst de champagne kan ontkurken. PSV trekt op hetzelfde moment naar PEC Zwolle, maar verwacht geen puntenverlies van Ajax bij De Graafschap dat als voorlaatste in extremis is ontsnapt aan de rechtstreekse degradatie (maar later via de eindronde toch zakt, red.). Na een kwartier spelen ziet alles er goed uit wanneer Amin Younes de score opent. Maar Ajax kan niet nog eens scoren en moet vol aan de bak als Bryan Smeets na rust de gelijkmaker lukt. Een echt slotoffensief komt er niet echt, waardoor het 1-1 blijft. PSV wint wel (0-2) en volgt de match van zijn concurrent mee via smartphones in Zwolle. Het ongeloof bij de Eindhovenaren is even groot als bij Ajax dat de titel vergooit. De Graafschap was nochtans zo vriendelijk om taart te voorzien om Ajax te feliciteren, maar at deze nadien vrolijk zelf op.

Woensdag 8 mei 2019: Ajax - Tottenham 2-3

Een ongelooflijke Champions League-campagne van Ajax kan eindelijk worden bekroond met een eerste finaleplaats sinds 1995 (toen 1-0-winst tegen AC Milan). Na grote kleppers te hebben uitgeschakeld als Real Madrid en Juventus zou Tottenham Hotspur er ook aan moeten geloven. In Londen winnen de Amsterdammers met het kleinste verschil (0-1) door een vroeg doelpunt van Donny van de Beek. In de eigen Johan Cruijff ArenA zorgen Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech al snel voor 2-0. Maar na de pauze loopt het helemaal fout door een hattrick van Lucas Moura, waardoor Tottenham op 1 juni het mag opnemen tegen Liverpool in het Wanda Metropolitano in Madrid.