Ronaldo verdringt Van Nistelrooij met goals in tien CL-partijen op rij

03 april 2018

21u55

Bron: Belga 0 Champions League Cristiano Ronaldo is sinds vandaag de eerste speler die erin slaagde te scoren in tien opeenvolgende wedstrijden in de Champions League. De aanvaller van Real Madrid maakte in de kwartfinale tegen Juventus al in de derde minuut het openingsdoelpunt.

De Portugees is tevens de eerste speler die in de eerste negen wedstrijden van het seizoen in de Champions League steeds scoorde. Zijn eerste treffer in de reeks van tien viel vorig seizoen, in de finale tegen Juventus.

Ronaldo verdrong Ruud van Nistelrooij van de eerste plaats in dit klassement. De Nederlander scoorde in negen achtereenvolgende wedstrijden in de Champions League in het seizoen 2002-2003.