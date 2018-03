Ronaldo trapt na richting Dani Alves en viert excentriek, maar hij blijft vooral verbazen met zotte statistieken Hans Op de Beeck

07 maart 2018

07u00 78 Champions League De lente is in zicht, en dan komt de beste Ronaldo in hem naar boven - zeker wanneer hij de hymne van de Champions League hoort. Dan herschrijft Cristiano (33) de strafste statistieken op het kampioenenbal. Dan viert hij op excentrieke wijze. Wordt er een flesje water naar hem gegooid. Of schopt hij gewoon even ongestoord richting tegenstander.

Vijftiende minuut in het Prinsenpark gisteravond en Cristiano is er niet mee opgezet dat Dani Alves, gewezen rechtsachter van FC Barcelona, een vrije trap in het voordeel van PSG snel wil nemen. Hij trapt even opvallend na richting de Braziliaan, zonder hem evenwel te raken. Gelukkig voor Ronaldo, want veel scheelde het niet.

Little bit of afters from @Cristiano 🔥 #beINUCL #PSGRMA pic.twitter.com/VfRVGsjKx1 beIN SPORTS(@ beINSPORTS) link

Na de 1-1 van Cavani werd het nog heel even ietwat spannend in Parijs, maar een goal van Casemiro deed het Champions League-doek vallen over PSG. Nadat de Braziliaanse pitbull zich na het vieren languit op het gras gooit, krijgt hij niet veel later prompt Ronaldo in een best ongewone positie op zich. Toch maar vlug een knuffel geven, dacht Casemiro.

Na de goal die hij zelf maakte kreeg Ronaldo een flesje water naar het gezicht gegooid, afkomstig uit het vak van de Parijse Ultras. Die zouden de wedstrijd tot twee keer toe even staken wegens het overmatig gebruik van vuurwerk.

Maar bovenal blijf Cristiano toch een heel straffe baas. Na zijn twee goals in de heenmatch tegen PSG sloeg hij ook gisteravond toe. In minuut 50 kopte hij heerlijk binnen -wat een 'hangtime'- na knap voorbereidend werk van Lucas Vazquez en vooral Asensio. Real heeft acht matchen gespeeld in de Champions League dit seizoen en in alle 8 heeft Cristiano minstens één keer gescoord. Twaalf goals in totaal, waarmee hij op weg is om voor de zesde opeenvolgende keer topschutter van het kampioenenbal te worden. Pak er de finale van vorig jaar tegen Juventus bij, waarin hij ook twee kaar raak trof, en Ronaldo zit aan 9 opeenvolgende matchen. Een record dat hij deelt met Ruud van Nistelrooy, alleen scoorde de Nederlander voor Manchester United in het seizoen 2002/2003 daarin 12 goals en Ronaldo 14. (lees hieronder verder)

Helemaal duizelingwekkend wordt het wanneer je de statistieken van zijn Champions League-goals voor Real Madrid bekijkt. 96 matchen, 102 goals, waarvan 57 in de knock out-fase. Alsjeblieft. Ook wanneer het om de knikkers gaat, is daar Cristiano. Pak er zijn CL-goals voor Manchester bij en hij zit aan 117 stuks. Niemand die beter doet, Lionel Messi volgt met 98 stuks. Om u een idee te geven van dat aantal: dat zijn er meer dan, op 19 ploegen na, alle 135 deelnemers aan de Champions League ooit samen hebben gescoord. Of deze: zijn 102 CL-goals voor Real vanaf 2009 zijn er meer dan Manchester United (98) en Manchester City (98) sinds die periode gemaakt hebben. Het zijn er ook meer dan die van Tottenham (60) en Liverpool (38) in de Champions League samen. Niet slecht voor een aanvaller die eerder dit seizoen nog -deels- afgeschreven werd.